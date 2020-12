Vianočné prípravy v domovoch sociálnych služieb sú v plnom prúde

Aj napriek ťažkým časom sa v domovoch sociálnych služieb snažia pripraviť svojim klientom pokojné a príjemné sviatky. V niektorých zariadeniach si môžu svojich príbuzných zobrať domov.

18. dec 2020 o 6:50 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA / PÚCHOV. Tohtoročné najkrajšie sviatky roka sú v znamení opatrení a mnohých obmedzení. Napriek tomu sa však snažia zamestnanci domovov sociálnych služieb pripraviť Vianoce svojim klientom tak, aby ich prežili v pokoji a bezpečí, pokiaľ možno aj s radosťou. Niekde dokonca môžu stráviť pár dní so svojimi rodinami v domácom prostredí. Samozrejme, za prísnych podmienok.

Súvisiaci článok V Trenčianskom kraji sa sprísňujú opatrenia Čítajte

Môžu ísť domov

Stále je v platnosti nariadenie o úplnom zákaze návštev v domovoch sociálnych služieb. „Pre zachovanie duševného zdravia našich klientov je však potrebné, aby sme im zabezpečili aspoň v tomto čase nejaký kontakt s rodinou. Preto sme rodinným príslušníkom oznámili, že za určitých podmienok si môžu zobrať svojho príbuzného na niekoľko dní domov na priepustku,“ povedala riaditeľka domova pre seniorov v Považskej Bystrici Iveta Pospíšilová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do 14. decembra sa rodiny mohli nahlasovať, personál totiž musí stihnúť všetko pripraviť. „Potrebujeme naplánovať odchody a príchody, prichystať lieky, klientov psychicky pripraviť. Veľmi sa na to tešia,“ doplnila Pospíšilová. Rodiny musia dodržať prísne pravidlá aj po skončení sviatkov. „Klient sa musí vrátiť do zariadenia len s negatívnym PCR testom. Samozrejme, toto pravidlo neplatí pre tých, ktorí už COVID-19 prekonali. Vážime si každého, kto sa podujal na to, že si vezme príbuzného na sviatky do opatery,“ uzavrela Pospíšilová. Podobnú ponuku vyhlásilo aj ďalšie centrum sociálnych služieb v Považskej Bystrici.

„Ponúkli sme rodinám, že si na necelé dva týždne môžu zobrať príbuzného do domácej starostlivosti. Podmienkou je však negatívny PCR test pri návrate,“ povedala Gabriela Lukáčová, riaditeľka centra sociálnych služieb na sídlisku v Považskej Bystrici.

Výzdobu majú pripravenú

Deti v Domove sociálnych služieb v Nosiciach to majú o niečo ťažšie. „Máme deti, o ktoré rodiny nejavia záujem, toto je teda ich domov. Pripravujeme Vianoce v rámci epidemiologických možností,“ povedala Gabriela Hrončeková, riaditeľka zariadenia v Nosiciach.