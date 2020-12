FOTO: Jantar Team chce na Dakare útočiť na najlepšiu desiatku

Posledný veľký krok pred štartom 43. ročníku Rally Dakar 2021 absolvoval Jantar Team na konci novembra, kedy vyvrcholili všetky prípravy spoločným tímovým balením materiálu a jeho odvezením do Francúzska a odovzdaním organizátorovi k nalodeniu.

16. dec 2020 o 18:17 Lukáš Pour

Obaja jazdci David Pabiška a Rudolf Lhotský odštartujú na Dakare 2021 na motocykloch KTM 450 Rally Replica 2021, ktoré si tím prevzal na konci septembra.

Motocykle sú identické nielen po technickej, ale aj dizajnovej stránke. Jazdci vyrazia do súťaže so štartovnými číslami na červenom pozadí. To znamená, že sú zaradení do kategórie Original by Motul (Malle Moto), čo znamená, že sa Dakaru zúčastnia bez asistencie. David Pabiška bude mať číslo 37 a Rudolf Lhotský 67.

Nevyhnutné zabalenie všetkého vybavenia a techniky absolvoval Jantar Team na konci mesiaca november. Každý jazdec si musel pripraviť pneumatiky vrátane výplne Mousse, náhradné diely, servisné náradie, ako aj osobné veci. To všetko sa však muselo vojsť do jednej malej debny a jednej tašky, ktorú v rámci súťaže bez asistencie, preváža z bivaku do bivaku jazdcom organizátor.

„Na Dakar 21 sme zvolili pneumatiky Dunlop, ktoré môžu byť, hlavne z dôvodu ich výdrže, dôležitým faktorom v súbojoch v kategórii bez asistencie. V minulom roku na nich jazdil Honza Veselý a chválil si ich, tak sme dali na jeho skúsenosti,“ vysvetlil David Pabiška

„Bez asistencie pôjdem prvýkrát, takže zabaliť všetko vybavenie do jednej malej debne bolo zo začiatku trochu náročné. Chcel som mať všetko, ale postupnou selekciou sa to nakoniec podarilo.“ doplnil Rudolf Lhotský.

David Pabiška v tejto kategórii absolvoval prvý Dakar a vracia sa tak ku svojim koreňom. „Je to 100% najťažšia trieda na Dakare, kde môžem využiť všetky moje skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov. Bude to ťažké aj psychicky, pretože v tímu máte vždy podporu svojho mechanika a ľudí okolo, ale budeme na to s Rudou dvaja a budeme sa navzájom podporovať.“

Štarty na Rely Dakar David Pabiška David je jediným českým jazdcom so 100% úspešnosťou dokončených Dakarov, na ktorých štartoval. Dakar 2007 - 42. miesto, 8. miesto v kategórii nováčikov Dakar 2009 - 65. miesto Dakar 2010 - 26. miesto Dakar 2011 - 31. miesto Dakar 2012 - 12. miesto - navigátor v kategórii kamión Dakar 2013 - 39. miesto Dakar 2014 - 18. miesto, 5. miesto v kategórii Amateur Dakar 2015 - 24. miesto Dakar 2016 - 30. miesto Dakar 2017 - 45. miesto Dakar 2018 - 42. miesto - 3. miesto v kategórii Marathon Rudolf Lhotský Dakar 2016 - odstúpil - zranenie v 9. etape Dakar 2017 - 82. miesto Dakar 2018 - odstúpil - zranenie pred 6. etapou

Pre Ruda Lhotského to však bude úplne nová skúsenosť. „Účastníkov Malle Moto som vždy obdivoval a tí chlapci ukazujú každý rok, kam až sa dajú posúvať ľudské možnosti. A toto je ďalšia výzva môjho života, ktorú si môžem vďaka Janovi a Jantar Teamu splniť. Servis bude nová disciplína, s ktorou sa budeme musieť vyrovnať. Motorky sú ale nové, navyše v prípade potreby máme možnosť vybrať si náhradné diely v kamióne KTM. Verím, že väčšinou budeme robiť iba základní servis.“

Novinkou pre obidvoch pilotov bude nielen destinácia na blízkom východe, kde ani jeden zatiaľ neštartoval, novinkou však pre nich budú napríklad aj airbagové bezpečnostné vesty. „Skúsenosti s oblečením, ktoré sme mali z minulých Dakarov, sme museli totálne zmeniť a začať robiť vývoj novej bundy. Všetko sme museli zladiť s novým elektronickým typom offroad vesty, ktorá vychádza z typu, ktoré poznáme napríklad z pretekov MotoGP. Vesty však prechádzali v priebehu roka iba továrenským vývojom a preto do augusta nebol zoznam povolených typov. Bolo naozaj málo času na prípravu, ale podarilo sa to všetko stihnúť aj vďaka spolupráci s Bikers Crown ČR, s ktorými sme našli optimálne riešenie. Dúfame, že v súťažných podmienkach ale vesty nebudeme vôbec potrebovať,“ dodal k airbagom David Pabiška.

Súťažná príprava nebola v tomto roku vôbec jednoduchá, naplánované súťaže sa postupne rušili a preto sa tím pripravoval prevažne na českých tratiach. „Variant a možností prípravy bolo dosť, ale situácia sa menila doslova každý týždeň. Chceli sme ísť Maroka, kde to vyzeralo, že uskutočnia dve súťaže v jednom mesiaci, čo by bolo skvelé na logistiku a prepravu, ale všetko sa zrušilo. Nezostalo nám teda nič iné iba odjazdiť prípravu v domácich podmienkach. Samozrejme to nie je ideálne, ale chlapci majú skúsenosti a vedia čo je treba urobiť pre prípravu. Nakoniec si to prispôsobili tak, aby im to vyhovovalo,“ vysvetlil Ján Miloň.

Covidom ovplyvnená príprava však vôbec neznížila plány a ciele na umiestnenie na Dakare 2021. „Chceme predovšetkým zúročiť všetky skúsenosti. Vo výsledkoch chceme figurovať vysoko, ale vieme že konkurencia bude veľká. Do 10. miesta v kategórii budem veľmi spokojný,“ predstavil svoje ciele David Pabiška.

Rudolf Lhotský má ciele veľmi podobné: „Pre mňa je hlavnou métou dôjsť až do cieľa, ale verím, že pokiaľ človek v tejto kategórii dosiahne cieľa, dostaví sa aj výsledok. V kategórii nás bude jazdiť 33 a ak sa mi podarí dojazdiť v prvej polovici štartového poľa, budem to považovať za úspech.“

Na začiatku decembra všetok materiál a motocykle odviezol Jantar Team do francúzskeho prístavu Marseille, kde náklad odovzdal organizátorovi súťaže. Ten ho odvezie loďou priamo do Saudskej Arábie, kde si Jantar Team všetko vyzdvihne 30. decembra 2020. Posledné prípravy na štart už prebehnú v mieste konania súťaže.

Napriek faktu, že technika je už na ceste, do samotného štartu Dakaru bude Jantar Team v neustálom napätí, pretože všetkých členov tímu čaká ešte niekoľko COVID testov, ktorí by mohli všetky prípravy skaziť. Bezpečnostné zdravotné pokyny, ktoré zaslal organizátor, sú totiž nastavené rovnako ako boli na Tour de France. Vytvorí sa bublina do ktorej nebude mať prístup nik iný.

Vstupenkou do bivaku bude samozrejme negatívny test na Covid 19, povinné je rovnako očkovanie proti sezónnej chrípke. Preto bude aj koniec roka pre jazdcov náročnejší, keďže bude nutné obmedziť kontakt s ostatnými, držať sa vo svojej vlastnej karanténe, aby sa im podarilo riziko nákazy čo najviac znížiť. „Navyše musíme odletieť do Saudskej Arábie už 27.12.2020. Po prílete nás totiž čaká dvojdenná izolácia a následne opäť test. Až s týmto testom si budeme môcť vyzdvihnúť 30.12.2020 techniku v prístave. Na Nový rok nás čaká technická prebierka a snáď už posledný test na COVID-19,“ vysvetlil problematiku Ján Miloň.