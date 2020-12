Bedmintonista Horák: Po prvom turnaji som išiel domov s plačom

Získal tituly majstra Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách. Bedmintonista ADAM HORÁK už ako dieťa precestoval celú Európu a zožal viacero úspechov.

17. dec 2020 o 10:10 Nika Rýdza

Ako ste sa dostali k tomuto športu? Venovali ste sa predtým aj niečomu inému?

Úplnou náhodou. V tom čase sme ešte u nás v Ilave bedminton ako seriózny šport veľmi nepoznali. Začalo to, keď môj otec zobral do prevádzky športový areál v Ilave. Vtedy sa tam ešte hrával výhradne len tenis. Postupne sme začali registrovať, že na okolí fungujú práve aj bedmintonové haly, tak sme namaľovali čiary, kúpili siete a zrazu to nabralo rýchly spád.

Samozrejme, nezačal som hneď ako profesionálny hráč. Najprv to bola iba moja záľuba, nevedeli sme o tom v podstate nič. Po nejakom čase ma otec prihlásil na tréningy do Trenčína, kde už mali zabehnutý bedmintonový klub. Postupne sme sa spolu vzdelávali, zisťovali čo najviac informácií, až sme nakoniec založili v Ilave vlastný klub, kde sa dá povedať, že som bol jeho prvým členom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Áno, chvíľu som hrával práve už spomínaný tenis. Avšak dlho som pri ňom nevydržal, čo dnes môžem zhodnotiť, že to bol asi správny krok (úsmev).