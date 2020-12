Na farbe vianočných ozdôb záleží

Vianočné dekorácie podliehajú trendom rovnako ako móda a doplnky.

23. dec 2020 o 6:21 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Vianočné sviatky sú aj o estetike. Veď čo by to boli za sviatky bez výzdoby, vencov, ozdôb a dekorácií. Každý rok prídu dizajnéri z celého sveta s novými trendami a návrhmi, čo je práve in. Inak tomu nie je ani tento rok, Vianociam dominujú tmavé farby.

Farba roka má svoj vplyv

Každoročne vyberá spoločnosť Pantone farbu roka. Pre tento, ktorý sa už pomaly chýli ku koncu, je to klasická modrá. „Aj farba roka ovplyvňuje vianočné trendy. Celkovo vidíme, že tohtoročným sviatkom dominujú tmavšie farby. Práve klasická modrá alebo aj kráľovská modrá sa skvele hodia k tradičnej vianočnej striebornej,“ hovorí bytová dizajnérka Marianna Fabiani.

Gule, ozdoby, reťaze, ale aj svietniky a obrusy, to všetko v kontraste s hustým zeleným stromčekom vytvára podľa Marianny luxusnú atmosféru. „Luxus je práve pre tieto Vianoce príznačný. A ten vytvárajú tmavé odtiene. Prekvapením je tmavozelená, ktorá dodá dominantnému stromčeku ešte viac tajomného vyžarovania,“ dodala dizajnérka Marianna.

Aj tradičné farby môžu dostať moderný nádych. „Červená a zlatá sú úplná klasika. Skúste však zvoliť vínovú alebo šarlátovú a k tomu medenú, prípadne patinované zlato. Matný ligot pri zapálených sviečkach vytvorí neopakovateľnú atmosféru,“ povedala dizajnérka Marianna.

Trendom sú aj jesenné farby

Nečakaným dizajnérskym kúskom sú zemité farby a tiež farby jesene. „Šúpolie, slamené ozdoby, ale aj dekorácie v odtieňoch jesenného lesa. To všetko prinesie do našich domov teplo a pohodu,“ hovorí dizajnérka Marianna Fabiani.

Skúste tradičný adventný veniec s čečinou vymeniť za drevený, s konárikmi, jesennými plodmi, šiškami.