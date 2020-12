FOTO: Na Slovensko dorazili prvé vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19

Očkovacia látka bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.

26. dec 2020 o 13:51 TASR

SLOVENSKO. Na Slovensko dorazili prvé vakcíny na prevenciu ochorenia COVID-19. Vakcíny boli uskladnené v hlboko mraziacom boxe vo Fakultnej nemocnici Nitra. Informoval o tom na sociálnej sieti Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

"Riaditeľka štátneho ústavu Zuzana Baťová sa dnes zúčastnila na preberaní prvých vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19. Transport aj otvorenie a uskladnenie vakcín prebiehali za prísnych teplotných i bezpečnostných podmienok. Vakcíny boli uskladnené v hlbokomraziacom boxe vo Fakultnej nemocnici Nitra. Konkrétne balenia boli otvorené a liekovky vybrané na rozmrazovanie," uvádza sa ďalej na stránke ŠÚKL. Celý proces bol vopred organizovaný a naplánovaný - od otvorenia termoboxu po uskladnenie vakcín ubehli menej ako tri minúty. "Môžeme potvrdiť, že všetko je pripravené na očkovanie," informuje ďalej ŠÚKL.

V sobotu by malo doraziť na Slovensko prvých približne 10.000 vakcín. Následne v nedeľu (27. 12.) doobeda sa začne s očkovaním zdravotníkov voči ochoreniu COVID-19 v štyroch nemocniciach, a to v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach. Vakcína sa podáva v dvoch dávkach do ramena, pričom odstup je

21 dní. Celkovo má Slovensko nakontrahovaných 18 miliónov vakcín. Preočkovať by sa malo 3,3 milióna obyvateľov. V prvej vlne by mali byť zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. Očkovacia látka bude širokej verejnosti na Slovensku k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.