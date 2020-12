K. Janas: Je najvyšší čas, aby deti začali opäť chodiť do školy

V prípade, ak bude platiť vládna podmienka o obnovení vyučovania na druhom stupni po testovaní, pripraví mesto Považská Bystrica odberové tímy tak, aby mohlo pretestovať deti, jedného z rodičov a všetkých učiteľov.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V prípade, ak bude platiť vládna podmienka o obnovení vyučovania na druhom stupni po testovaní, pripraví mesto Považská Bystrica odberové tímy tak, aby mohlo pretestovať deti, jedného z rodičov a všetkých učiteľov. Pre TASR to povedal primátor mesta Karol Janas.

"S malými prestávkami nám nechodia deti do školy už takmer rok, je už najvyšší čas, aby deti začali chodiť do školy. Urobíme všetko pre to, aby do nich od januára mohli ísť," zdôraznil Janas.

Ako dodal, mesto by to zafinancovalo z vlastných peňazí, podľa neho to však budú dobre investované peniaze. "V prípade, ak by bol problém aj so strednými školami, tak sme pripravení postaviť odberové tímy tak, aby sme dokázali otestovať aj stredoškolákov," doplnil primátor.