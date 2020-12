Domáce zvieratá by sa mali na Silvestra unaviť hrou alebo prechádzkou

Pred začiatkom hluku by mali domáci miláčikovia dostať aj najesť. Zvieraťu pomôže aj to, ak mu bude majiteľ robiť po celý čas spoločnosť.

31. dec 2020 o 7:10 TASR

SLOVENSKO. Domáce zvieratá by sa mali na Silvestra zobrať von skôr, kým je ešte vonku pokoj. V tento deň by sa mali unaviť aj hrou alebo dlhšou prechádzkou. Uviedol to prezident Komory veterinárnych lekárov SR Ľubomír Kráľ.

Súvisiaci článok Posypová soľ je nebezpečná pre psie labky Čítajte

Pred začiatkom hluku by mali domáci miláčikovia dostať aj najesť. "Ľahšie potom zaspia, čo im pomôže prežiť noc," vysvetlil Kráľ. Majitelia by mali pozatvárať okná a dvere, zatiahnuť rolety, žalúzie a závesy, aby eliminovali hluk a svetlo zvonku. Taktiež by mali vytvoriť prístup k obľúbeným veciam zvieraťa a na jeho obľúbené miesto.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zvieraťu pomôže aj to, ak mu bude majiteľ robiť po celý čas spoločnosť. "Hlavne domáceho miláčika nenechajte samého. Pripravte mu pokojný úkryt, dostatok vody a jeho obľúbené maškrty. Nechajte ho ležať pri sebe a hladkajte ho," radí veterinár. Dopĺňa, že niekedy pomôže aj prikrývka alebo perina. "Hlavne nič netreba preháňať, treba sa snažiť správať sa tak, akoby sa nič zvláštne nedialo," podotkol Kráľ.

"Psovi treba vytvoriť útočisko, kde sa cíti bezpečne a snažiť sa predísť situácii, keď môže zviera v strese uniknúť alebo sa zraniť," povedal veterinár. V prípade mačky je podľa neho dobré, ak má pripravenú škatuľu, do ktorej sa môže schovať. Čím bude menšia, tým to bude lepšie.

Veterinár pripomína, že nie všetky mačky reagujú na silvestrovské oslavy rovnako. "Zatiaľ čo niektoré ich sotva zaznamenajú, iné doslova panikária. Trasú sa, blúdia po byte, nadmerne sa olizujú alebo z ničoho nič nedbajú na čistotu," hovorí Kráľ. Poznamenal, že voľne žijúce mačky si môžu vybehnúť a potom nemôžu nájsť cestu domov, alebo v panike vbehnú pod auto. Mačku by majitelia nemali nechávať počas silvestrovskej noci doma samú, zdôrazňuje Kráľ.

Mačka tiež potrebuje mať vždy možnosť úniku. Ak na Silvestra nemôže uniknúť von, Kráľ radí, aby mala v byte miesto, kam sa môže v prípade "ohrozenia" skryť. Ideálna je podľa neho samostatná, tichá miestnosť, ktorá je ďaleko od hluku ohňostrojov. Kráľ priblížil, že pyrotechnika spôsobuje domácim zvieratám stres. Jeho prejavy spôsobené strachom sa u každého zvieraťa líšia. Najčastejšie sa však prejavujú vystrašeným pohľadom, triaškou a krčením. "Zvieratá môžu byť dezorientované, vokalizujú (kňučia alebo mňaukajú), snažia sa schovať do neprístupných miest, dokonca môžu zvracať, hnačkovať alebo sa pomočiť," uzavrel.