Región má najhoršiu situáciu s Covid-19 na Slovensku

Za posledné dva týždne PCR testovaním odhalili len v považskobystrickom okrese cez 1 400 pozitívnych prípadov, ďalšie stovky v okolitých okresoch.V regióne je niekoľko miest, kde majú ľudia možnosť dať sa otestovať.

30. dec 2020 o 18:35 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Na mape Covid semaforu svieti okres Považská Bystrica čiernou farbou. Situácia s pandémiou je kritická, počet pozitívnych prípadov neustále stúpa. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici je kritická situáci najmä v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica.

Stovky pozitívnych prípadov pribúdajú

Za posledné dva týždne PCR testovaním odhalili len v považskobystrickom okrese cez 1 400 pozitívnych prípadov, ďalšie stovky v okolitých okresoch. "V období od 14. decembra do 27. decembra bolo za okres Považská Bystrica 1 412 pozitívnych prípadov, okres Púchov 781 a okres Ilava 848 pozitívnych nahlásených prípadov v systéme epis," povedala Renata Beníková, regionálna hygienička. Údaje o celkovom počte testov, negatívnych aj pozitívnych, vedie Národne centrum zdravotníckych informácií. "Regionálne úrady verejného zdravoníctva spracúvajú a trasujú pozitívne prípady," doplnila hygienička.

Decembrové dni, kedy aj napriek opatreniam, zákazu vychádzania a spoločenských podujatí, bola mobilita zvýšená, prejavili následky. "Za posledné dva mesiace je neustále rastúci trend prípadov, napriek prijatým opatreniam aj nad úroveň celoslovenských. Situácia v našich okresom je mimoriadne vážna a zatiaľ nezaznamenávame klesajúci trend," informuje Beníková z regionálnej hygieny. Kritická situácia je hlavne v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. "Je to dôsledkom vysokého počtu pozitívne testovaných v našom regióne," doplnila Beníková.

Možností na testovanie je viacero

Jedným zo základných princípov zníženia pozitivity je zvýšené testovanie. V regióne je niekoľko miest, kde majú ľudia možnosť dať sa otestovať PCR testami, na ktoré objednáva regionálna hygiena alebo cez formulár na webovej stránke korona.gov.sk .

"Na RT PCR odbery sú v prevádzke tri mobilné odberné miesta, pri NsP Považská Bystrica, pri NsP Ilava a Cooltajner pri železničnej stanici v Považskej Bystrici," informuje regionálna hygiena.

Ďalšou možnosťou je antigénové testovanie. "V prevádzke je aj päť mobilných odberných miest na antigénne testovanie, ich adresy a otváracia doba sú dostupné na internete," doplnila regionálna hygienička Beníková.

Zoznam odberných miest na antigénové testovanie nájdete TU

Denne dokážu zdravotníci v regióne vykonať stovky odberov na Covid-19. Napriek tomu sú odberové miesta enormne vyťažené. "Momenálne je kapacita RT PCR vyšetrenia 800 odberov denne. Čo sa týka antigénneho testovania, tam RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici neobjednáva a nemáme presnú informáciu o kapacitných možnostiach všetkých antigénnych odberných miest v našom regióne," povedala Renata Beníková, regionálna hygienička.

V jednom odberovom mieste však pracujú aj zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. "Odberné miesto pri Okresnom úrade v Považskej Bystrici, kde pracujú aj naši zamestnanci však priemerne denne vyšetrí cez 550 záujemcov. Pracujú tu dva odberné tímy," povedala hygienička Beníková.

Začiatkom blížiaceho sa roku 2021 nastane zmena aj v systéme antigénového testovania. "Doteraz nefungoval na antigénne mobilné odberové miesta objednávkový systém. Záujemca o vyšetrenie mohol prísť a počkať, kým na neho príde rad. Toto by sa však v priebehu januára 2021 malo zmeniť a aj na tieto antigénne odbery bude nutné objednať sa. O tejto skutočnosti nás informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR," doplnila Renata Beníková.

Na antigénové testovanie pri železničnej stanici v Považskej Bystrici sa však môžete objednať na presný termín už teraz. Objednávkový formulár nájdete TU.

Školy zatiaľ zostanú zatvorené

Onedlho končia vianočné prázdniny. Otázkou zostáva, či sa žiaci a študenti budú môcť vrátiť do tried alebo bude pokračovať dištančná výučba. "Návrat žiakov do školských zariadení sa má riadiť podľa vládou schváleného Covid automatu. Momentálne sa naše okresy nachádzajú v čiernej farbe, čo je IV. stupeň, pri ktorom je podľa Covid automatu možná len dištančná výučba," informuje regionálna hygienička Renata Beníková.

Mimoriadna situácia v regióne zamestnáva najmä úrad verejného zdravotníctva, nemocnice a vedenie okresov. "O situácii pravidelne informujeme okresné úrady v našom regióne, v pravidelnom kontakte sme s riaditeľom NsP Považská Bystrica a aj predstaviteľmi samospráv. Zvolanie krízového štábu nevylučujeme," uzavrela Renata Beníková.