Vláda dnes príjme sprísnenie lockdownu, zrušené budú akékoľvek domáce návštevy

Niektoré opatrenia podľa Igora Matoviča (OĽaNO) začnú platiť od polnoci, iné v nasledujúcich dňoch.

31. dec 2020 o 13:02 SITA

SLOVENSKO. Vláda dnes príjme sprísnenie lockdownu. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Situácia je podľa neho mimoriadne vážna. Ako dodal, niektoré opatrenia začnú platiť od dnešnej polnoci, iné v nasledujúcich dňoch. Vláda bude dnes o 15:00 zasadať online.

"Práve nedodržiavanie odporúčaní a opatrnosti pri stretávaní v domácnostiach sa dnes javí ako najzásadnejší epidemiologický problém. Bohužiaľ, mnohí ľudia chodia po návštevách krížom-krážom a nemocnice kolabujú. Masovo v nich pribúdajú starí rodičia, ktorých prišli na sviatky deti navštíviť. Bohužiaľ, aj s neželaným darčekom," napísal Matovič.

Vzhľadom na vyčerpaných zdravotníkov a kritický stav v nemocniciach premiér žiada ľudí, aby ostali doma a zrušili plány na silvestrovské oslavy mimo domácnosti. "Ide doslova o život. Naďalej platí, že ak by sme poctivo dodržiavali len súčasné opatrenia, do dvoch týždňov by sme Covid na Slovensku nemali. Je to preto len a len v našich rukách opatrenia sú tak silné, ako sme my sami. Tento boj nie je o Matovičovi, je o našej schopnosti bojovať za zdravie a život aj nám neznámych - tých najzraniteľnejších ľudí," dodal.