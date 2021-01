Školy by chceli meniť aj zvnútra

2. jan 2021 o 7:40 TASR

SLOVENSKO. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce, aby sa školy začali meniť prioritne zvnútra. Preto sa začalo s rekonštrukciou jednej z bratislavských budov rezortu školstva, v ktorej pripravujú modelovú školu, ktorá bude obsahovať osem tried. Uviedol to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS).

Minister poznamenal, že roky cestuje po Slovensku a zvonku vždy vidieť krásnu školu, ktorá má vymenenú strechu, okná a je vymaľovaná. Avšak keď človek vojde dovnútra, tak ide v mnohých prípadoch o školy, ktoré sú rovnaké ako pred 20 či 30 rokmi. "Chceli by sme, aby sa školy začali meniť aj zvnútra. Vidíme množstvo fotiek a videofilmov, ako to vyzerá v zahraničí, a vždy si poviete, že je to pekné, ale neviete si to úplne predstaviť. Preto chceme dať možnosť učiteľom a riaditeľom, aby reálne prišli do takej školy, vyskúšali si v nej učiť a strávili v nej čas," povedal minister.

V modelovej škole plánuje rezort organizovať aj diskusie a workshopy. K celému projektu má byť podľa ministra školstva naviazaný balík finančných prostriedkov. Podotkol, že keď príde riaditeľ a bude sa mu modelová trieda páčiť, bude môcť požiadať o financie, aby si takú triedu mohol vytvoriť u seba v škole. V prvej fáze by malo byť na tento zámer vyčlenených okolo troch miliónov eur. "Je dôležité, aby prostredie, kde trávia deti šesť až osem hodín denne, bolo príjemné a podnetné," poznamenal Gröhling. Ako dodal, koncom januára, respektíve začiatkom februára 2021, chcú predstaviť modelovú školu. Nachádzať sa bude v jednej z budov rezortu školstva v Bratislave, ktorá už v týchto dňoch prechádza rekonštrukciou.