FOTO: Rally Dakar odštartovala, nechýbal ani Jantar Team

Po nekonečnom čakaní v karanténe na výsledky Covid testov a po dvoch dňoch príprav sme sa konečne dočkali a Jantar team odštartoval s jazdcami Davidom Pabiškom a Rudolfom Lhotským 43. ročník Rally Dakar.

3. jan 2021 o 16:23 Lukáš Pour

Pred samotným štartovným ceremoniálom absolvovali jazdci prvých 11 kilometrov v rámci prológu. Ten sa uskutočnil 2. 1. 2021 v Džidde a určil štartovné poradie 1. etapy Dakaru 2021.

David Pabiška sa v prológu umiestnil na 44. mieste so stratou 1 minúty a 20 sekúnd. “Bolo to pre mňa naskočenie do rozbehnutého vlaku. Mal som z toho veľký rešpekt, dva roky som nevidel navigáciu a začiatok som chcel tomu prispôsobiť. Chvíľku mi toto predsavzatie vydržalo, ale potom som to rozbalil, aby nebola veľká strata. Dnešný výsledok v podstate nič neznamená, zajtra sa začne to pravé pretekanie,” povedal Pabiška.

Rudolf Lhotský dokončil prológ so stratou 2 minút a 32 sekúnd a zaradil sa na priebežnú 69. pozíciu. “Na začiatok to bola krátka, ale dobrá rozcvička. Nikdy som tu nepretekal a vzhľadom k nášmu časovému rozvrhu technického preberania a čakania na COVID testy sme nestihli shakedown. Chcel som si hlavne urobiť obrázok a ohmatať trať aj novú motorku,” povedal.

V poobedňajších hodinách David a Rudo prešli štartovým pódiom Dakaru 2021. Práve prvý menovaný si do štatistík pripísal svoj 12. štart a môže tak rozšíriť svoju úctihodnú bilanciu 11 odjazdených Dakarov z 11 štartov.