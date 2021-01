Jantar team zvládol aj štvrtú náročnú etapu Rely Dakar

Najdlhšia štvrtá etapa Dakaru 2021 merala 856 kilometrov a bola veľmi rýchla.

7. jan 2021 o 8:20 Lukáš Pour

David Pabiška: „Som spokojný, hoci to bolo veľmi rýchle a občas až nebezpečné. 10 km pred cieľom sme hľadali WayPoint a musím priznať, že by som ho sám asi ťažko hľadal. Našťastie som bol v skupine, kde bol aj Emanuel Gyenes, a ten ho našiel bravúrne. Trochu sme sa s ním zviezli, ale to k tomu patrí. Motorka ide dobre, ale nemá tu maximálnu rýchlosť, na ktorú som zvyknutý z minulých modelov, ale nevadí, som v cieli a to je hlavné.“

Pabiška dorazil do cieľa na 37. mieste a v celkovom poradí poskočil na 43. miesto. V kategórií Original by Motul mu patrí stále 6. miesto.

Svitko si polepšil Túto dlhú a rýchlu etapu veľmi dobre odjazdil aj rodák zo Žaškova Štefan Svitko, ktorý obsadil 9. miesto so stratou 8 minút a 46 sekúnd. V celkovom poradí mu patrí 13. miesto. (NR)

Rudolf Lhotský: „ Bolo to presne to, čo mám rád, piesok, duny a minimum trialu. Išlo sa mi naozaj dobre až do cca 100 km. Auto mi zaprášilo cestu, nič som nevidel a bohužiaľ som trafil strom, takže som trochu „pokrčil“ motorku, tak musím opravovať. Fyzicky ma bohužiaľ limitujú oči. Dostal som nejakú alergiu z okuliarov alebo z prilby a som trochu opuchnutý. Prášky našťastie zaberajú, aj keď ráno som toho veľa nevidel. Vyzerám ako vyzerám, ale ideme ďalej a cítim sa dobre. Práce na motorke bude dneska dosť, tak dúfam, že sa aspoň chvíľu vyspíme.“

Lhotský si v štvrtej etape vyjazdil 55. miesto a v celkovom poradí Dakaru mu patrí 53. priečka. V kategórií Original by Motul mu patrí 9. miesto.