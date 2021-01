AKTUÁLNE FOTO: V Považskej Bystrici očkujú proti Covid-19 zdravotníkov

Ako prvý dostal vakcínu riaditeľ nemocnice Igor Steiner. Nasledovať budú ďalší zamestnanci nemocnice, ktorí denne pomáhajú pacientom.

7. jan 2021 o 10:46 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Vo štvrtok o 10.00 hodine začali očkovať proti Covid-19 aj v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Nemocnica v okresnom meste je takzvaná červená, to znamená, že sa stará o pacientov s novým koronavírusom zo širokého okolia.

Zdravotníci sú tak sami ohrození a všetci sú radi, že vakcína dorazila aj do považskobystrickej nemocnice. Prvým, kto dostal vakcínu, je riaditeľ Nemocncie s poliklinikou Považská Bystrica Igor Steiner. V prvej dodávke nemocnica objednala 200 vakcinačných dávok, zásobovanie bude prebiehať postupne. Ako povedal riaditeľ nemocnice, záujem o očkovanie je veľký.

Očkovanie prebieha podľa presných postupov. Už od vchodu je smer na očkovanie dobre vyznačený červenými banermi. Na každého, kto sa ide očkovať, čakajú tri miestnosti. V prvej vypisuje formuláre a dokumentáciu, ktorá je potrebná k vakcinácií. Následne pacient pokračuje do miestnosti, kde ho po preukázaní potrebnými dokladmi personál zaočkuje. Do tretej miestnosti odchádza v sprievode sestry a tam čaká 15 minút v kľudovom režime, či sa nevyskytne reakcia, ako sa to robí po každom bežnom očkovaní alebo odbere krvi.