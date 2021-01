Piata etapa Dakaru sa nezaobišla bez zranení

Rely Dakar 2021 sa prehupla do svojej druhej tretiny. Piata etapa merala dlhých 795 kilometrov. Meraný úsek bol z polovice tvorený z piesočnatého podkladu vrátane dunových pasáží a z druhej polovice tvrdým povrchom a jeho dĺžka bola 456 kilometrov.

David Pabiška: „Zatiaľ som s mojím účinkovaním na Dakare spokojný, ale nachádzam tam tiež rezervy, ktoré mi ukazujú súperi okolo mňa. Začiatok bol dnes veľmi dobrý, pretože to bolo navigačne veľmi zložité a podarilo sa mi nájsť body relatívne rýchlo a do prvého kontrolného bodu a tancovačky som vošiel, keď tam boli ešte omnoho rýchlejší súperi. Bol som okolo 20. miesta a jazdecky to bolo tiež v pohode. Ale po tancovačke všetci potrebovali dohnať tú navigačnú stratu, ktorú mali a nasadili tempo, ktoré som nebol schopný akceptovať a zaradil som sa na to svoje miesto a svoje tempo. Bolo to dnes náročné na ruky a na kondíciu a mám obavu, aby všetci dorazili do bivaku.“

Svitko obsadil 11. miesto Slovenský pretekár Štefan Svitko v 5. náročnej etape obsadil 11. miesto so stratou vyše 11 minút. Táto etapa dala zabrať nejednému pretekárovi, ktorí okúsili ďalšie nástrahy Dakaru. Zatiaľ čo niektorým sa podarilo nešťastne zablúdiť, iným sa prihodili aj nepríjemne zranenia. (NR)

David Pabiška dorazil v etape na 35. mieste a v celkovom poradí si výrazne polepšil na 36. priečku. V hodnotení Original by Motul mu patrí 5. miesto.

Rudolf Lhotský: „Horšiu etapu som na Dakare snáď nikdy nešiel. Na začiatku som blúdil a nevedel som nájsť cestu naspäť. Ráno pršalo a piesok bol mokrý a potom, čo nás začali obiehať autá a kamióny tak to bol očistec. Všetko bolo rozryté a išlo sa mi veľmi zle. Etapu som išiel približne 8 hodín, takže to bol neskutočne dlhý a vyčerpávajúci deň.“

Rudolf Lhotský obsadil v etape 59. miesto. V celkovom hodnotení mu patrí 55. miesto. V kategórií Original by Motul klesol na 13. miesto.