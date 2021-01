Jantar team má za sebou polovicu Dakaru 2021. David Pabiška je v TOP 5

Dnešná 6. skrátená etapa do Hailu uzavrela prvú polovicu pretekov. Zo 448 meraných kilometrov zostalo po včerajšom rozhodnutí organizátorov iba 347 kilometrov, ale aj tie bohato preverili celé štartovné pole.

8. jan 2021 o 20:58 Lukáš Pour

Etapa bola čisto piesočnatá s dunovými pasážami a náročnosťou, pri ktorej sa predpokladalo, že niektorí neprídu za svetla do cieľa a budú musieť bivakovať na púšti. Na dosiahnutie cieľa majú čas do zajtra do 14. hodiny. Zajtra majú tak všetci pretekári voľný deň.

David Pabiška: „Dnes to nebolo úplné dobré. Etapa bola veľmi náročná a priznám sa, že si tentokrát necítim ruky. Som rád, že som v bivaku, pretože deň voľna sa mi bude hodiť, aby som sa dal dokopy, popozeral poriadne motorku a v rámci možností načerpal nové sily.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobre si viedol aj Svitko So skrátenou etapou si dobre poradil aj slovenský jazdec Štefan Svitko, ktorý napokon do cieľa dorazil na peknom 19. mieste, aj keď v celkovom poradí klesol na 14. miesto. Bohužiaľ jeho strata na elitu narástla a zaostáva za nimi takmer o 10 minút. Jazdcov zajtra čaká voľný deň. (NR)

David v tejto etape skončil na 41. mieste a v celkovom poradí si po včerajšom skoku nahor o dve miesta pohoršil a patrí mu 38. miesto. V kategórií Original by Motul mu v celkovom hodnotení patrí pekné 5. miesto.

Súvisiaci článok Piata etapa Dakaru sa nezaobišla bez zranení Čítajte

Rudolf Lhotský: „ Úprimne som naozaj veľmi rád, že usporiadatelia skrátili etapu o 100 kilometrov. Včera som dorazil do cieľa neskoro a pokiaľ som dal motorku dokopy, bola už polnoc. Išlo sa mi dobre až na posledných 50 kilometrov, ktoré už boli rozryté od kamiónov a hlboké koľaje mi dávali zabrať aj vzhľadom na veľký mozoľ na ruke, ktorý mám od 2. etapy. Hlavné je, že sme dorazili do Hailu a môžeme si oddýchnuť. Ďakujem všetkým, ktorí držia palce.

Rudo dorazil do cieľa na 59. mieste a v celkovom poradí mu patrí 54. miesto. V kategórií Original by Motul si v celkovom hodnotení drží stále 13. miesto.