FOTO: Priebežné štatistiky z testovania v Púchove

Prednosta Okresného úradu Marián Herdel prešiel jednotlivé odberné miesta. Problémy z predošlých kôl testovania nezaznamenal, účasť je však nižšia.

9. jan 2021 o 15:32 Dominika Mrákavová

OKRES PÚCHOV. Priebeh prvého dňa celoplošného testovania v meste Púchov a niektorých obciach okresu je pokojný. Občania prichádzajú postupne a v jednotlivých obciach je záujem o testovanie približne rovnaký.

PRIEBEŽNÉ ŠTATISTIKY TESTOVANIA:

9. januára do 12.00 hodiny:

Púchov mesto: 1125 testov

pozitivita: 6 testov

Sedem obcí: 1761 testov spolu

pozitivita: 16 testov

(Dohňany, Lysá pod Makytou, Beluša, Streženice, Lednické Rovne, Lednica a Zubák)

Dolná Breznica a Nimnica testujú v nedeľu 10. januára.

Testovanie plánovali dlhšie

"Plošné testovanie v meste Púchov a obciach je pokojné. Nezaznamenali sme žiaden incident, ľudia chodia pomaly, plynule. Čo nás teší, zatiaľ sa vyskytovala jedno percentná pozitivita," zhodnotil po kontrolnom dni prednosta Okresného úradu Púchov Marián Herdel. Testovanie, ktoré práve prebieha, zorganizovala samospráva mesta Púchov. "Okresný úrad v tomto testovaní vystupuje ako poradný a podporný orgán. Zabezpečili sme testy a certifikáty," uviedol prednosta Herdel. Mesto už dlhšie uvažovalo nad testovaním. "V pondelok som začal riešiť dodávku testov. Už v utorok popoludní priviezli na mestský úrad v Púchove 30 tisíc testov," doplnil Herdel.

Pozitivita je nižšia

Záujem o testovanie v okrese je približne rovnaký. "Najväčší zamestnávateľ v okrese dostal možnosť pretestovať svojich zamestnancov. Mesto tak vytvorilo jedenáste odberové miesto pri gumárenskej fabrike.," uviedol prednosta okresného úradu. Pred jednotlivými odberovými miestami sa netvorili rady ľudí, tí prichádzali postupne. "Od rána do obeda sme otestovali v troch odberných miestach približne 450 ľudí, z toho jeden mal test pozitívny," povedal starosta obce Lednické Rovne Marian Horečný.

V jednotlivých obciach otestovali v doobednajších hodinách približne po sto občanov na jedno odberové miesto. "Od rána ide testovanie plynule. V troch odberových miestach sme otestovali 300 ľudí, z toho traja mali test pozitívny. Boli by sme však radi, ak by prišlo čo najviac ľudí a znížili by sme tak prenos vírusu," povedal prednosta obecného úradu Beluša Patrik Štrbák.

Aj v obci Dohňany bola situácia podobná. "V dopoludňajších hodinách sme pretestovali dvesto občanov, jeden mal test pozitívny," povedal dobrovoľný hasič, ktorý testovanie usmerňoval. V obci majú dve odberné miesta.

V Lysej pod Makytou vytvorili taktiež dva odberné tímy. Tie zvládli za doobedeie otestovať 250 ľudí. "Pozitivita je na úrovni jedného percenta," uviedla členka odberného tímu.

Vyzývajú na účasť

Okolité okresy Považská Bystrica a Ilava sú v posledných týždňoch na tom s epidemiologickou situáciou o niečo horšie, ako je Púchov. "Znížili sme vďaka testovaniu mobilitu pozitívnych, takže logicky nám čísla klesli," zhodnotil prednosta Okresného úradu Púchov Marián Herdel. Ako dodal, testovanie organizujú, aby regiónu ešte viac pomohli. "Bolo by vhodné, aby aj občania susedných okresov Považská Bystrica a Ilava využili možnosť a prišli sa otestovať sem. V týchto okresoch je dlhodobo problém s vyťaženými mobilnými odberovými miestami. Teraz majú možnosť využiť naše celoplošné testovanie," dodal Herdel.

Kontroly dodržiavania opatrení prebiehajú. "Polícia kontroluje, aj dnes ráno prebiehali kontroly oprávnenosti vychádzania. Na okresnom úrade sme riešili priestupky nedodržiavania opatrení. Prvoradá je však zodpovednosť," povedal Herdel. Ako dodal, aj na zadnej strane certifikátu z testovania je uvedené, ako sa treba zachovať pri pozitívnom výsledku. "Musíme si však uvedomiť, že spoločnosť nemôže doplácať na ignoráciu jednotlivcov, preto sa správajme skutočne zodpovedne," uzavrel Marián Herdel.