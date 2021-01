Jantar team zhodnotil prvú polovicu pretekov. Majiteľ tímu má z jazdcov radosť

David Pabiška a Rudolf Lhotský dokončili prvých 6. etáp Dakaru 2021 a dnes majú voľný deň, ktorý trávia servisom motocyklov, regeneráciou a odpočinkom. Preto je čas si zhodnotiť prvú polovicu pretekov.

9. jan 2021 o 18:43 Lukáš Pour

David Pabiška: „ Som rád, že máme voľný deň a môžeme si odpočinúť. Tých prvých 6 etáp bolo veľmi náročných , ale fyzicky sa cítim dobre. V kategórií Original by Motul uzatváram TOP 5, takže som spokojný, ale prví traja jazdci idú pekne a rýchlo. Mali sme problém s výkonom motora, ktorý sme čiastočne odstránili, ale stále je tu veľa jazdcov, ktorí nás na rovinke predbiehajú. Stále si bohužiaľ neviem zvyknúť na roadbook, ktorý dostaneme až pred etapou a taktiež mi chýba to každodenné večerné samoštúdium a úpravy. Tie farbičky som mal za tie roky naučené, značil som si len to dôležité a teraz sa v tom strácam a robím navigačné chyby. V ďalších etapách sa budem snažiť svoje postavenie ešte o niečo vylepšiť, pokiaľ to bude možné. Veľa o tom povie aj ďalšia etapa, ktorá je napísaná ako maratónska.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Pabiška je v celkovom hodnotení na 38. mieste a v kategórií Original by Motul mu patrí 5. miesto.

Rudolf Lhotský: „Zatiaľ idem na svoje najlepšie umiestnenie na Dakare, takže som spokojný, ale ciele mám nastavené ešte trošku vyššie. Prvá polovica pretekov bola ovplyvnená ľahkou zdravotnou indispozíciou, pretože mi opuchli oči, zrejme to bolo nejaká alergická reakcia a tiež som išiel viac na istotu, pretože som spoznával špecifiká miestnych tratí a povrchov, na ktorých štartujem po prvýkrát. Mal som aj niekoľko menších pádov, avšak našťastie bez väčších zranení. V druhej polovici by som rád pridal a dostal sa do TOP 10 v kategórií a do prvej desiatky v celkovom hodnotení. To by som pre mňa splnený sen.“

Lhotský je v celkovom hodnotení na 54. mieste a v kategórií Original by Motul bez asistencie si drží 13. miesto.

Súvisiaci článok Jantar team má za sebou polovicu Dakaru 2021. David Pabiška je v TOP 5 Čítajte

Majiteľ tímu Ján Miloň k tomu dodáva:

„Sme v polovici a som rád, že sú obaja jazdci aj motorky v poriadku. Rudo si ide svoje tempo a výsledkovo sa blíži k svojmu vysnívanému umiestneniu. David je v TOP5, ale nechal si trošku ujsť špičku kategórie Original by Motul a dohnať ich bude veľmi zložité. Bude teda nutné ísť konzistentne a poprípade čakať na chyby druhých. Druhá polovica pretekov bude možno ešte ťažšia ako tá prvá. Čakajú nás etapy v horách s množstvom kameňov a určite budú hrať veľkú rolu pneumatiky a ich management.“