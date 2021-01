Obidvaja jazdci Jantar teamu v TOP 10 v kategórií Original by Motul

Po dni voľna prišla na radu742 kilometrov dlhá etapa u Hailu do Sakaky, ktorá bola vypísaná ako maratónska, meraných bolo 471 kilometrov. V cieli na jazdcov nečakal štandardný bivak s doprovodnými tímami a mechanikmi.

10. jan 2021 o 20:14 Lukáš Pour

Jazdci sú tak odkázaní sami na seba a servisné úkony na motocykloch môžu prevádzkovať výhradne s materiálom, ktorý si viezli v etape so sebou.Etapa bola v prvých 100 kilometroch plná piesočnatých dún a organizátor sľuboval „jazdu ako na hojdačke“.

David Pabiška: „Na začiatku som nasadil tempo, spravil som si aj náskok na súpera a išlo sa mi veľmi dobre. Potom sme prešli do dún, ktoré boli mäkšie ako tie z predchádzajúcich dní. V nich som urobil niekoľko školáckych chýb a dvakrát som spadol, takže som bol na seba naštvaný a zvyšok etapy som došiel v nastavenom tempe. Viac to dne nešlo aj preto, že ma znovu rozboleli ruky a zápästie. Každopádne ešte to bude náročné.

Pabiška si drží tempo a rovnako ako v 6. etape si aj dnes vyjazdil 41. miesto. V celkovom poradí si o jedno miesto polepšil a je 37. V kategórií Original by Motul si stále drží 5. miesto v celkovom poradí.

Rudolf Lhotský: „Dnes mi to naozaj sadlo. Ráno pršalo a tak bol začiatok na ťažšom teréne a na koľajách a to mi pripomenulo Polské Baji, na ktorých som tento rok trénoval a od toho sa potom odvíjal celý deň. Od prvého do posledného kilometra sa mi išlo skvelo a bez problémov. Sme v maratónskom bivaku, motorka je v poriadku a zajtra sa pokúsim výsledok zopakovať. Po dojazde sme ešte s Davidom pomáhali Milanovi Engelovi so servisom. Mal problém s čerpadlom a tak sme vymýšľali čo s tým. Nakoniec sa to podarilo dať provizórne dokopy a snáď to Milan zajtra odjazdí k mechanikom.“

Lhotskému sa etapa vydarila a vyjazdil si svoje tohtoročné maximum a po prvýkrát nakukol v etape do prvej päťdesiatky a skončil na 48. mieste. V celkovom poradí je 49. V kategórií Original by Motul sa vrátil do TOP 10 a je na 9. mieste.

pzn. Siedmu maratónsku etapu zvládol aj Štefan Svitko, ktorý obsadil v etape 18. miesto. V celkovom hodnotení si Svitko polepšil a je na 13. mieste.