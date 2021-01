Radnica v Považskej Bystrici od dnes funguje v obmedzenom režime

Na mestský úrad prichádzajte len v nevyhnutných prípadoch. Úrad vyzýva, aby ľudia zvolili radšej elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie.

11. jan 2021 o 9:45 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou súvisiacou so šírením ochorenia COVID-19 bude Mestský úrad v Považskej Bystrici od pondelka 11. januára otvorený pre verejnosť nasledovne:

➡ pondelok: od 8,00 do 12,00 hodiny

➡ utorok: od 8,00 do 12,00 hodiny

➡ streda: od 13,00 do 17,00 hodiny

➡ štvrtok: od 8,00 do 12,00 hodiny

➡ piatok: od 8,00 do 12,00 hodiny

Neprehliadnite

Neprehliadnite VÝSLEDKY: Víkednové testovanie v Púchove ukázalo pozitivitu jedno percento Čítajte

"Prosíme verejnosť, aby osobne prichádzala na MsÚ len v nevyhnutných prípadoch. Inak je možné vybaviť si nutné záležitosti prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia. Občanom odporúčame, aby si so sebou priniesli svoje písacie potreby. Dôvodom je, aby sa v čo najväčšej miere eliminoval opakovaný kontakt viacerých občanov s tými istými písacími potrebami.

Do odvolania sa rušia slávnostné obrady na MsÚ – vítanie detí do života. Sobáše a ďalšia prevádzka mestského úradu budú operatívne upravované v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie a aktuálnych platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Ďakujeme za pochopenie."

zdroj: mesto Považská Bystrica