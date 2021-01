Lhotského limitujú zuby, Pabiška stále v TOP 5

Druhá časť maratónskej etapy viedla zo Sakaky do Neomu a bola dlhá 709 kilometrov , meraných bolo 375 kilometrov. A bola to opäť veľmi ťažká skúška plná kamenných trialových pasáži.

11. jan 2021 o 19:48 Lukáš Pour

David Pabiška uzatvoril maratónsku etapu 38. miestom a v celkovom poradí si drží 37. miesto. V poradí Original by Motul došiel David etapu na 5. mieste a rovnaké miesto mu patrí aj v celkovom hodnotení kategórie.

Celkové hodnotenie sa ale bude po dnešku meniť, pretože druhý muž priebežného hodnotenia ObM Maurizio Gerini bohužiaľ utrpel v etape zranenie, etapu síce došiel, ale z bivaku bol prevezený do nemocnice s podozrením na vnútorné krvácanie a do zajtrajšej etapy určite nenastúpi.

David Pabiška: „Dnes som spokojný, tempo bolo výborne. Išiel som svoje maximum. Ráno bola hrozná zima, v cieli už cez 30 stupňov, takže to bolo náročné. Motorka dostala pekne zabrať. Zišli sme sa s Milánom Engelom, Romanom Krejčím a ešte s ďalšími jazdcami a bola to moc pekná jazda. A hlavne sme v cieli maratónskej etapy čo je dôležité. Pár ľudí malo problémy, tak uvidíme, kto zajtra nastúpi.”

Včerajšia etapa sa vydarila Rudolfovi Lhotskému, dnes však prišiel výsledkový prepad, keď dojazdil 55. čas. Jeho výsledok bol značne ovplyvnený bolesti zubu, ktorá ho postihla. Celkové poradie v Original by Motul to neovplyvnilo a stále je v celkovom poradí na 48. mieste a na 9. pozícií v Original by Motul.

Rudolf Lhotský: „Včera to bolo super, užíval som si to, ale dnes to nešlo. Veľmi som sa nevyspal kvôli bolesti zubu, dal som si lieky a nebolo mi dobre a veľmi som sa trápil v kameňoch. Takže som radšej zvoľnil a to sa vyplatilo, lebo som v cieli a veľmi som v celkovom hodnotení nestratil. Teraz sa musím postarať hlavne sám o seba, nájsť v púšti zubára a hádam to dobre dopadne. Potom dám dokopy motorku, ktorá dneska dostala zabrať a snáď ostane aj nejaký čas na spánok.”

Zajtra čaká na pretekárov okruhová skúška v okolí Neomu.

pzn. Slovenský jazdec Štefan Svitko obsadil v 8.etape 14. miesto a v celkovom poradí podskočil na 12.miesto.