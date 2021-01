Stredoslovenská distribučná odkladá plánované odstávky elektriny

Do 24. januára zrušila spoločnosť všetky plánované práce, ktoré by mali za následok obmedzenie distribúcie elektriny.

12. jan 2021 o 14:20 SITA

TRENČIANSKY KRAJ. Stredoslovenská distribučná (SSD) odkladá plánované odstávky elektriny. Do 24. januára zrušila spoločnosť všetky plánované práce, ktoré by mali za následok obmedzenie distribúcie elektriny. Distribučná spoločnosť pristúpila k tomuto kroku najmä s ohľadom na obyvateľov, ktorí sú nútení zdržiavať sa prevažne doma. Ak by nezrušili odstávky, výrazne by skomplikovali dištančné vyučovanie žiakov, ale aj možnosti zamestnancov pracujúcich z domu.

Neprehliadnite

Neprehliadnite Zaočkujú len zdravotníkov Čítajte

"Tak, ako sme odberateľov s predstihom informovali o odstávkach, ich postupne informujeme o ich zrušení. Výnimkou bude len niekoľko ojedinelých prác, kedy budeme nútení prerušiť dodávku elektriny v nevyhnutnom rozsahu jednak pre bezpečnosť distribučnej sústavy, ale aj pre to, aby sme predišli vážnym ekonomickým škodám," vysvetlil riaditeľ divízie prevádzka a údržba energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni.

Článok pokračuje pod video reklamou

Aj napriek útlmu niektorých činností zostávajú energetici podľa neho v maximálnom nasadení. "Poruchy budeme odstraňovať v normálnom režime, ale za prísnych bezpečnostných opatrení. Našou prioritou je udržať distribúciu elektriny v neobmedzenej prevádzke. Preto musíme dbať na zdravie našich pracovníkov v najvyššej možnej miere," dodal Rajčáni.

Zaujalo nás

Zaujalo nás FOTO: Lyžiarske stredisko má sneh a zíva prázdnotou Čítajte

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.