Dakar: Pabiška sa posunul na 4. miesto, Lhotského odsunú penalizácie

Po maratónskej etape prišla na rad na Rely Dakar etapa, ktorá merala 465 kilometrov.

13. jan 2021 o 8:14 Lukáš Pour

David Pabiška: „Usporiadateľ nás chcel asi ešte vyselektovať a dnes sa mu to podarilo. 450 kilometrov prevažne po kameňoch niekoľko jazdcov vyradilo, ale ja sa našťastie držím aj keď to bolo hlavne aj o navigácií. Na začiatku sme v skupinke zablúdili, čo ma úprimne veľmi mrzí, lebo som nedal na svoj inštinkt, ale nechal som sa strhnúť davom. Tam som dosť stratil a potom som sa musel „prekusávať“ dopredu. Bolo to dlhé, ale fyzicky som v poriadku, motorku som doviezol celú, takže zajtra ideme ďalej.

David v etape obsadil 36. miesto a v celkovom poradí si polepšil na 32. miesto. V kategórií Original by Motul sa posunul na 4. miesto.

Rudolf Lhotský: „Bohužiaľ je to tak. Nepodarilo sa mi chytiť jeden waypoint, takže očakávam penalizáciu a zostup poradím, ale zatiaľ neviem koľko. Waypoint bol niekde na skale. Zišiel som z nej a už sa nešlo vrátiť späť, tak som ho tam nechal. Dakar sú majstrovstvá sveta v navigácií a chyby sa robia a dnes to bolo navigačne veľmi náročné. Zuby ma našťastie nebolia, antibiotiká mi zabrali, ale aj tak to nie je ideál. Človek je stále na práškoch a telu do dáva riadne zabrať. Ideme ďalej, už zostávajú iba tri etapy, musíme sa ešte poriadne vyhecovať, pozbierať sily a do toho cieľa to kľudne aj dotlačiť.

Rudolf obsadil v etape 51. miesto a v celkovom hodnotení mu patrí 44. miesto. V kategórií Original by Motul je stále na 9. mieste, ale výsledky sa môžu zmeniť, keďže Ruda čaká penalizácia.

pzn. Etapa bola poznačená niekoľkými pádmi mnohých jazdcov. Štartoval aj náš pretekár Štefan Svitko, ktorý obsadil v etape 11. miesto a v celkovej klasifikácií poskočil na 10. miesto.