Liezť začal z trucu. Ľudia sa neboja výšok, ale hĺbok, tvrdí Laco Makay+FOTOGALÉRIA

Považskobystričana LACA MAKAYA (57) to do prírody lákalo odjakživa. Člen Horolezeckého klubu Manín má za sebou okolo 150 vylezených ciest a o horolezectve by mohol vyučovať.

13. jan 2021 o 17:30 Peter Mičúch

Obrovský kút. (Zdroj: Roman Ripka)