Dakar: Najťažšiu etapu má Jantar team za sebou. Chýba posledný krok

Etapa mala pôvodne merať 511 kilometrov, ale bola skrátená na 466 kilometrov z dôvodu silného dažďu v okolí cieľu, ktorý podmáčal cesty rýchlostného testu.

14. jan 2021 o 19:36 Lukáš Pour

Jazdci štartovali priamo z bivaku v Al Ule a okrem úseku vo vyschnutom riečisku, čakala na jazdcov aj 100 kilometrová pasáž s veľkými dunami. Po etape čakalo jazdcov ešte 132 kilometrov prejazdu. Jednalo sa o najdlhšiu a podľa mnohých aj o najťažšiu etapu 43. ročníka Rely Dakar.

David Pabiška: „Dnes išlo všetko naozaj hladko bez problémov jak po navigačnej stránke tak aj po tej technickej, až som bol prekvapený. Usporiadateľ strašil, že bude peklo, ale z môjho pohľadu sa nekonalo. Nespadol som a som veľmi rád, už nám chýba len ten posledný krok. Aj do neho pôjdem s pokorou, pripravím poriadne motorku, vyberiem pneumatiku, ktorá ešte nie je až tak poškodená a zajtra to dotiahneme do konca.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Dakar: Pabiška sa posunul na 4. miesto, Lhotského odsunú penalizácie Čítajte

David v etape obsadil 33. miesto a v celkovom hodnotení mu patrí 33. miesto. V kategórií Original by Motul mu patrí pekné 4. miesto.

Rudolf Lhotský: „Dnes som sa naozaj zapotil. Bolo to veľmi dlhé a vyschnuté riečisko bolo naozaj nekonečné a plné kameňov. Navigačne som to zvládol, neblúdil som a ani duny neboli také strašné ako usporiadateľ sľuboval, pretože piesok bol tvrdý. Jedenkrát som ľahko spadol, ale motorka je v poriadku a na zajtra ju pripravím, aby som si poslednú etapu užil.“

Rudolf dorazil na 42. mieste a také isté miesto mu patrí aj v celkovom hodnotení. V kategórií Original by Motul mu patrí 9. miesto.

pzn. V najťažšej etape Rely Dakar obsadil slovenský jazdec Štefan Svitko výborné 8. miesto so stratou necelých 17 minút. V celkovom hodnotení mu patrí 9. miesto.