Jantar team v cieli Dakaru 2021

Posledná, krátka, 202 kilometrov dlhá etapa uzavrela kruh po Saudskej Arábii a priviedla jazdcov späť do Jeddahu. Obaja jazdci Jantar teamu úspešne absolvovali cez 8000 kilometrov trati a dorazili do cieľa Rely Dakar 2021.

15. jan 2021 o 18:27 Lukáš Pour

David Pabiška absolvoval poslednú etapu na 32. mieste a dokončil tak svoj 12. Dakar a stále drží 100% úspešnosti dojazdov do cieľa. V celkovom hodnotení tak David obsadil 30. miesto a v hodnotení kategórie Original by Motul skončil na 4. mieste!

Rudolf Lhotský dnes dorazil v etape na 49.mieste. V celkovom hodnotení si Rudolf pripísal svoje najlepšie umiestnenie za 4 dakarské straty, keď dokončil na 41. mieste a na 9. mieste v kategórii Original by Motul bez asistencie.

David Pabiška: „Každopádne to bol môj najťažší Dakar za celú kariéru. Nebolo to zrovnateľné s ničím predtým. Južná Amerika pre mňa bola vlastne prechádzkou, ale tu v Saudskej Arábii som mal občas pocit, že naozaj zomriem. Samozrejme to umocnila aj kategória bez asistencie, kde aj servis zaberie veľa síl, ktoré potom chýbajú. Ale je super pocit byť zase v cieli. Som tu po 12-ty krát a stále tie emócie a všetko okolo toho chce človek zažívať znovu a znovu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o môj štart na Dakare 2021.“

Rudolf Lhotský: „Neskutočná drina, ale stálo to zato. Som veľmi rád, že som dorazil do cieľa, pre mňa to je neskutočný zážitok. Človek celý rok maká, pripravuje sa, trénuje a všetko sa to zúročilo. Som v cieli na 41. Mieste, je to pre mňa obrovské výsledkové zlepšenie. V Original by Motul som si dával za cieľ byť v TOP 5, čo sa mi nepodarilo, ale aj s 9. miestom som spokojný. Ďakujem rodine, partnerom a hlavne Jánovi Miloňovi, ktorý dal celý tento projekt dokopy a umožnil nám tu odštartovať.“

Ján Miloň: „Som neskutočné šťastný. Mal som tri priania. Doraziť s obidvoma motorkami, čo sa podarilo. Druhým cieľom bolo doraziť bez zranenia a to som aj podarilo a konečne tretím bolo umiestnenie Davida v TOP 5 a Ruda v TOP 10. Ani neviem, prečo som si o takto stanovil, ale teraz je vidieť, že sny sa dokážu splniť. Ďakujem obidvom jazdcom za nasadenie a partnerom, bez ktorých by to nešlo.“