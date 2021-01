Snehové záveje a jazyky sa môžu vyskytnúť aj v našom regióne

Výstraha platí pre okres Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Spišská Nová Ves a pre celý Prešovský a Košický kraj do nedele do 14.00 hodiny.

16. jan 2021 o 11:14 TASR

TRENČIANSKY KRAJ. Na severe Slovenska sa môžu vyskytnúť snehové záveje a jazyky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. Vydal preto aj výstrahu prvého stupňa. Výstraha platí pre okres Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Spišská Nová Ves a pre celý Prešovský a Košický kraj do nedele (17. 1.) do 14.00 h.

"Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," uvádzajú meteorológovia. Dopĺňajú, že výskyt snehových jazykov a závejov môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

V okresoch Poprad, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Čadca upozorňujú meteorológovia na sneženie. Vydali taktiež výstrahu prvého stupňa. Očakávajú, že v týchto lokalitách môže spadnúť 25 až 30 centimetrov nového snehu.