Nové pravidlá k zákazu vychádzania

Platnosť testov

K výnimkám zo zákazu vychádzania sa môžete dostať, ak budete mať platný negatívny výsledok testu antigénového alebo PCR a to z dní od 18. januára do 26. januára. Od 27. januára je teda potrebné mať potvrdenie, či už certifikát alebo výsledok PCR testu a to až do 3. februára. Platia aj výsledky z Českej republiky alebo Rakúska. Po tomto termíne bude testovanie pokračovať v 37 najhoršie zasiahnutých okresoch a bude tak potrebné mať nový test na výnimku zo zákazu vychádzania.