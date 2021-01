AKTUALIZOVANÉ: Odberné miesta v Považskej Bystrici, Púchove a Ilave

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Považskej Bystrici, Púchove a Ilave. Doplnili sme odberné miesta za celý okres Púchov a v meste Ilava.

19. jan 2021 o 8:09 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Ešte osem dní máme na to, aby sme sa dali otestovať na Covid-19. Od 27. januára je potrebné mať certifikát s negatívnym výsledkom testu, potvrdenie o negatívnom výsledku z PCR testu alebo potvrdenie o prekonaní Covid-19. Inak nie je možné uplatniť si výnimku zo zákazu vychádzania, čiže ani cestovať do práce alebo s deťmi do zariadenia alebo prírody.

Môžete si zvoliť, či absolvujete PCR alebo antigénové testovanie.

Na PCR potrebujete objednaný termín vždy a toto testovanie je spoplatnené, pokiaľ vás naň nepošle priamo hygiena alebo praktický lekár.

Antigénové testovanie je vždy bezplatné. V niektorých odberných miestach je potrebný vopred objednaný termín, v niektorých to nie je potrebné a stačí sa postaviť do radu. Nie je tak nevyhnutné sa registrovať cez internet, ak si zvolíte odberové miesto bez objednávky.

Na zasadnutí krízových štábov v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava prednostovia vyhlásili výzvu obciam na zriadenie odberných miest. V niektorých obciach preto najmä počas víkendu prebehne testovanie. Zoznam obcí, kde budú zriadené Mobilné odberové miesta zverejníme a budeme pravidelne aktualizovať už v priebehu zajtrajšieho dňa (streda 20. januára).

V regióne je niekoľko možností, ako sa môžete dať otestovať:

Považská Bystrica - RT - PCR 1. PCR testovanie: V Považskej Bystrici sú dve odberné miesta. PCR testovanie je spoplatnené, pokiaľ naň nemáte odporučenie od regionálnej hygieny alebo praktického lekára. Na toto testovanie je potrebná registrácia cez webovú stránku korona.gov.sk na tomto odkaze - Odberné miesto MOM pred Nemocnicou s poliklinikou Považská Bystrica - pondelok až piatok - 8.00 – 11.30 - Odberné miesto MOM Cooltajner oproti železničnej stanici pred bývalým Domom kultúry - pondelok až piatok - 8.00 – 12.00 - pondelok až štvrtok - 16.00 – 20.00

Považská Bystrica - antigénové testovanie na objednávku 1. Antigénové testovanie Na objednávku: V Považskej Bystrici sú dve odberné miesta na antigénové testovanie, kde je nutná rezervácia vopred. - Odberné miesto MOM Váš lekár oproti železničnej stanici pred Brojo centrum - rezervovať termín si môžete na tomto odkaze - pondelok až piatok - 12.00 – 20.00 - Odberné miesto MOM sídlisko SNP Považská Bystrica pred Športovou halou - rezervovať termín si môžete na tomto odkaze - pondelok až piatok - 12.00 – 20.00

Považská Bystrica - antigénové testovanie bez objednávky 1. Antigénové testovanie Bez objednávky: V Považskej Bystrici sú dve odberné miesta na antigénové testovanie, kde nepotrebujete vopred objednaný termín, stačí sa postaviť do radu a vyčkať na poradie. - Odberné miesto MOM Okresný úrad I. oroti Mestskému úradu - pondelok, utorok, štvrtok, piatok - 8.00 – 16.00 - streda - 10.00 – 18.00 - Odberné miesto MOM Okresný úrad II. oproti Mestskému úradu - pondelok, utorok, štvrtok, piatok - 8.00 – 16.00 - streda - 10.00 – 18.00

Púchov - antigénové testovanie na objednávku 1. Antigénové testovanie Na objednávku: V Púchove je jedno odberné miesto, kde potrebujete vopred objednaný termín. - J. Smreka 484/4 - interiér, Púchov - rezervovať termín si môžete na tomto odkaze - pondelok až piatok - 14.00 - 22.00

Púchov - antigénové testovanie bez objednávky 1. Antigénové testovanie Bez objednávky: V Púchove sú dve odberné miesta na antigénové testovanie, kde nepotrebujete vopred objednaný termín, stačí sa postaviť do radu a vyčkať na poradie. - Požiarna 1245/6, Púchov - pondelok až piatok - 10.00 - 18.00 Námestie slobody 12, Púchov - pondelok až piatok - 10.00 - 18.00

Ilava - antigénové testovanie bez objednávky 1. Antigénové testovanie Bez objednávky: V Ilave je jedno odberné miesto na antigénové testovanie, kde nepotrebujete vopred objednaný termín, stačí sa postaviť do radu a vyčkať na poradie. - Ľ. Štúra 388/3, 019 01 Ilava - pondelok až piatok - 11.00 - 15.00

AKTUALIZÁCIA: (Púchov, Ilava)

Počas víkendu bude v okrese Púchov prebiehať bezplatné antigénové tetovanie bez objednávky v desiatich odberných miestach v meste Púchov a v 29 odberných miestach v dvadsiatich obciach.

Okres Púchov - antigénové testovanie bez objednávky 1. Mesto Púchov - 10 odberných miest v sobotu a nedeľu (23.-24. januára), 3 odberné miesta v pondelok a utorok (25.-26. januára) - sobota až nedeľa: 8.00 - 20.00 - pondelok až utorok: 15.00 - 20.00 2. Beluša - 4 odberné miesta v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota až nedeľa: 8.00 - 20.00 3. Dohňany - 2 odberné miesta v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota až nedeľa: 8.00 - 20.00 4. Dolná Breznica - 1 odberné miesto v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 - nedeľa: 8.00 - 16.00 5. Dolné Kočkovce - 1 odberné miesto v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 - nedeľa: 8.00 - 16.00 6. Horná Breznica - 1 odberné miesto v nedeľu (24. januára) - nedeľa: 8.00 - 16.00 7. Horovce - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 8. Kvašov - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 9. Lazy pod Makytou - 2 odberné miesta - 2 odberné miesta v sobotu (23. januára) a 1 odberné miesto v nedeľu (24. januára) - sobota až nedeľa: 8.00 - 20.00 10. Lednica - 1 odberné miesto v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 - nedeľa: 8.00 - 16.00 11. Lednické Rovne - 4 odberné miesta v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 19.00 - nedeľa: 8.00 - 17.00 12. Lúky - 1 odberné miesto v nedeľu (24. januára) - nedeľa: 8.00 - 20.00 13. Lysá pod Makytou - 2 odberné miesta - 2 odberné miesta v sobotu (23. januára) a 1 odberné miesto v nedeľu (24. januára) - sobota až nedeľa: 8.00 - 20.00 14. Mestečko - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 8.00 - 17.00 15. Mojtín - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 16. Nimnica - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 17. Streženice - 1 odberné miesto v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 - nedeľa: 8.00 - 20.00 18. Visolaje - 1 odberné miesto v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 - nedeľa: 8.00 - 20.00 19. Vydrná - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 8.00 - 17.00 20. Záriečie - 1 odberné miesto v sobotu (23. januára) - sobota: 7.00 - 20.00 21. Zubák - 1 odberné miesto v sobotu a nedeľu (23.-24. januára) - sobota: 8.00 - 20.00 - nedeľa: 8.00 - 16.00

Mesto Ilava taktiež zriadilo počas víkendu 23. a 24. januára viac Mobilných odberovýh miest, aby obyvatelia mali dostatok možností otestovať sa a mohli si uplatniť výnimku zo zákazu vychádzania. V meste Ilava budú naviach 4 odberové miesta s nepovinnou možnosťou objednávky.

Mesto Ilava ponúka občanom 2 možnosti:

1. využiť TESTOVANIE BEZ OBJEDNANIA:

V sobotu po celý deň na odbernom mieste v Dome kultúry Ilava a na ďalších troch odberných miestach (DK Klobušice, ZŠ Ilava a MOM NsP Ilava) po 15:00 hod. v nedeľu na všetkých odberných miestach po celý deň od 8:00-20:00

2. využiť OBJEDNÁVACÍ systém prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA:

- objednať sa je zatiaľ možné na SOBOTU v čase od 8:00 do 15:00 hod. na troch odberných miestach (MOM NsP Ilava, ZŠ Ilava a DK Klobušice)

- objednať sa môžete najneskôr do PIATKU 22.1.2021 do 18:00 hod. objednaním na presný čas predídete čakaniu v rade

- prosíme o dochvíľnosť a dostavenie sa na zvolený termín v predstihu

- v prípade, že sa na objednaný termín nemôžete dostaviť, zrušte si termín podľa inštrukcií v potvrdzujúcom maili - dáte tak možnosť niekomu ďalšiemu objednať sa na test

- ak vám po objednaní termínu nepríde potvrdzujúci mail, kontaktujte podateľňu MsÚ Ilava na tel.čísle: 042/4455534

- systém objednávania na test môžu využiť iba občania s trvalým pobytom v meste Ilava

- v prípade veľkého záujmu budú termíny doplnené

Objednať sa môžete t u