V niektorých okresoch sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje

Výstrahy predbežne platia do 23. januára.

20. jan 2021 o 13:51 TASR

BRATISLAVA. V niektorých okresoch Slovenska sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Prečítajte si aj Prerobili projekt štadióna v Považskej, prvá tribúna už čoskoro. Panák si rypol do extrénerov Čítajte

Informuje o tom na svojej webovej stránke. Výstrahy platia pre Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Prešovský a Košický kraj. "Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," konštatuje SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia do 23. januára. V stredu podvečer by sa k výstrahám pred snehovými jazykmi a závejmi mali pridať na viacerých miestach aj výstrahy pred poľadovicou. SHMÚ ich predbežne vydal pre Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj. Platiť majú do 22. januára do 18.00 h.