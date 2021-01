Rastislav Dej: Považská Bystrica mi dala dobrý základ do kariéry

S hokejom začínal v rodnom Púchove, potom sa premiestnil do Považskej Bystrice. RASTISLAV DEJ (32) sa usadil v českej extralige a hneď v prvej sezóne oslavoval s Karlovými Varmi majstrovský titul.

22. jan 2021 o 9:19 Peter Mičúch

Aké boli vaše hokejové začiatky?

Začínal som v rodnom Púchove. Keď tam na zimnom štadióne spadla strecha, tak sme sa rozdelili, niektorí išli do Považskej a iní zase do Dubnice. Na Považskú spomínam v dobrom, dala mi dobrý základ do kariéry. Musel som dochádzať s rodičmi či sám autobusom alebo vlakom, začal som byť trochu samostatnejší.