V sobotu v rámci skríningového testovania odhalili 9 979 pozitívnych osôb

Najvyššie pozitivita bola podľa predsedu vlády Igora Matoviča za sobotu zaznamenaná v okrese Revúca.

24. jan 2021 o 11:50 SITA

TRENČIANSKY KRAJ. V sobotu v rámci skríningového testovania na koronavírus odhalili 9 979 pozitívnych prípadov. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Podľa neho bolo v sobotu vykonaných viac ako 1 303 000 testov, pozitivita teda predstavuje 0,77 %.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Výsledky: Testovanie za sobotu ukázalo pokles pozitivity Čítajte

"Sú to tisíce a tisíce ľudí, o ktorých by sme inak nevedeli," povedal premiér s tým, že najvyššia pozitivita bola za sobotu zaznamenaná v okrese Revúca. Primárnym cieľom aktuálneho testovania sú podľa Matoviča zamestnanci. "Reálne do práce chodí okolo jeden a pol milióna ľudí," povedal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) bolo v sobotu otvorených 3 791 odberových miest, v ktorých pôsobilo viac ako 20 000 členov odberových tímov. "Zúčastnilo sa toho 2 472 príslušníkov ozbrojených síl, vyše 1 500 príslušníkov Policajného zboru a zapojených bolo 391 prednostov, respektíve pracovníkov okresných úradov," povedal Mikulec.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) doplnil, že dúfa, že ôsmeho februára bude môcť Slovensko prejsť na "covid automat". "Aby sme mohli uvoľňovať opatrenia, ktoré teraz máme zavedené," dodal