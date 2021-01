Vraj len oblizol, čo v pálenici napálil a sadol za volant

Jazda pod vplyvom alkoholu do 1 promile

- ide o priestupok

Priestupku sa vodič dopustí, keď dychová skúška ukáže hodnotu alkoholu do 0,48 mg/l (do 1 ‰). V takomto prípade policajt vodičovi zadrží vodičský preukaz a prípad posunie na správne konanie na okresný dopravný inšpektorát. V správnom konaní sa pokuta za alkohol do 1 promile pohybuje od 150 do 800 €, dokonca môže nezodpovedný vodič dostať zákaz šoférovania až na 3 roky. Po uplynutí trestu musí znovu absolvovať skúšky v autoškole.