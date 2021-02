Kolízie v Milochove pribúdajú

Minulotýždňová kolízia v Hornom Milochove nie je ojedinelá. Cesta je v zlom stave a vodiči nerešpektujú svetelnú signalizáciu. Obyvatelia Milochova žiadajú vybudovanie novej cesty pre zásobovanie stavby.

2. feb 2021 o 8:04 Dominika Mrákavová

HORNÝ MILOCHOV. Na ceste do Milochova sa stala ďalšia kolízia. Stavebný stroj sa na úzkej ceste stretol s vozidlom, ktorého vodič prešiel na červenú. Stroj utrhol krajnicu a skončil mimo cesty. Pri vyťahovaní naspäť na vozovku bola cesta zablokovaná dve hodiny v nevhodnom čase. Nejazdila hromadná doprava, ľudia idúci z práce čakali v dlhých kolónach. Nebolo to prvý krát v tomto roku.

Na konci článku prinášame kompletné stanovisko Okresného úradu v Považskej Bystrici.

Cestu uzavreli v nevhodný čas

V raňajších hodinách prišlo k dopravnej nehode. „Stala sa nepríjemnosť, vozidlo stavby sa zošuchlo do priekopy, našťastie s nikomu nič nestalo. Podľa posledných informácií mal byť problém v nejakom obyvateľovi Milochova, ktorý išiel na červenú. Stavebné vozidlo zišlo na krajnicu a zviezlo sa mimo vozovky,“ povedal Ján Kunovský, poslanec mestského zastupiteľstva za mestskú časť Milochov. Stroj sa zošuchol, no neprevrátil. „Jedná sa o škodovú udalosť,“ povedal hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne Pavol Kudlička.

Vozidlo bolo v priekope zhruba od pol deviatej rána do štrnástej hodiny, kedy prišla vyťahovacia technika z Trnavy. „Z môjho pohľadu to bol veľmi neštandardne zvolený čas, nakoľko to bola doba, kedy chodí najviac ľudí z práce a tiež mestská hromadná doprava,“ povedal Kunovský. Všetci museli čakať dve hodiny v kolóne. „Ja som to aj pripomienkoval, aby to robili až po šestnástej hodine, no nikto na to nereflektoval,“ doplnil Kunovský. Keď technika prišla, dopravu mala koordinovať dopravná polícia.

No cesta je úzka a je to jediná prístupová cesta do mestskej časti. „Dva autobusy hromadnej dopravy vôbec nešli do Milochova a v ďalších ľudia čakali dve hodiny,“ dodal Kunovský. Polícia na mieste bola, no cestu mohli len uzavrieť. „Na mieste bola hliadka oddelenia dopravného inšpektorátu Považská Bystrica. Žiadny konflikt neevidujeme,“ povedal, Kudlička. Milochovčania však mali iný názor. „Pán Kunovský sa snažil asi majiteľovi havarovaného stroja vysvetliť, že to nie je vhodná doba, ten však na túto výzvu nereagoval a bol neprijemný,“ povedala obyvateľka Milochova.

Kolízie sú častejšie

V tomto kalendárnom roku to je už druhé vozidlo zo stavby ktoré skončilo mimo cesty. „Už raz sa skĺzla multikára a trištvrte hodinu bola taktiež zablokovaná cesta,“ povedal Ján Kunovský. Podľa jeho slov je komunikácia, ktorá vedie k stavbe totálne nevyhovujúca, nato poukazujú najmä obyvatelia. „V súčastnej dobe sa rozbehla podpisová akcia, aby si zhotoviteľ vybudoval prístupovú komunikáciu popod Horný Milochov v tele bývalej železnice,“ povedal Kunovský. S týmto názorom sa stotožňujú mnohí. „Kľudne môžu jazdiť po bývalej železnici,“ povedal Miroslav Gašpárek.

Ako doplnil poslanec Kunovský, malo by sa to dať zrealizovať. „Nakoľko momentálne robia omnoho náročnejšie práce na opornom múre medzi Milochovmi, urobiť tam dopravu by nemal byť problém.“ V ostatných mesiacoch evidujú minimálne štyri nehody vozidiel zo stavby, pri ktorých bola obmedzená doprava do Milochova. „V súčastnej dobe prebiehajú rokovania medzi zhotoviteľom, investorom a Trenčianskym samosprávnym krajom ako správcom komunikácie. Keď sa prejdete po tejto ceste až do Dolného Milochova, tá cesta je katastrofálnom stave, krajnice sú dotrhané,“ povedal Kunovský.

Následkom zdevastovanej cesty je aj stroj mimo vozovky spred pár dní. „Ak to takto pôjde ďalej, tak dokiaľ dostavajú tunel, moja záhrada zostane bez stromov. Najdôležitejšie je, že šofér je v poriadku,“ povedala Jana Miklošová

Ešte tisíc nákladných vozidiel

Denne po ceste, ktorá vedie stredom mestskej časti Milochov, prejdú desiatky nákladných vozidiel popri rodinných domoch. „V čase od siedmeho januára na obdobie približne dvoch mesiacov bude prebiehať prejazd približne 80 naložených nákladných vozidiel tam a 80 naspäť denne,“ informoval zhotoviteľ Združenie Nimnica.