Testovanie dopadlo lepšie, pridali aj odberové miesta

Pozitivita v regióne klesla. Podľa slov regionálnej hygieničky k lepšej situácií prispelo aj množstvo odberových miest. Ďalšie pribudlo aj v Dubnici nad Váhom. Výsledky za kraj sú však nerovnomerné.

3. feb 2021 o 8:17 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. V regióne ďalšie kolo testovania neprebehlo. Výsledky skríningu boli priaznivé, pozitivita začala klesať. Prevádzka stálych odberových miest však pokračuje a dokonca sieť rozšírili. Regionálna hygienička Renata Beníková zhrnula výsledky aj načrtla ďalší postup.

Ako v našom regióne dopadlo skríningové testovanie?

"Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vykonal od 18. januára do 26. januára epidemiologické šetrenie u 707 pozitívne testovaných osôb v okrese Považská Bystrica, 557 pozitívne testovaných v okrese Ilava a 382 osôb pozitívne testovaných v okrese Púchov. Výsledky PCR testov a antigénových testov nám boli nahlasované cez epidemiologický informačný systém.

Pozitívne osoby boli telefonicky oslovené a ich úzkym kontaktom bola nariadená karanténa a testovanie najskôr na piaty deň. V tomto čase zaznamenávame pokles počtu pozitívne testovaných osôb oproti predvianočnému obdobiu."

Vláda rozdelila Slovensko na lepšie a horšie okresy. Považská Bystrica, Púchov aj Ilava sú v zelenej zóne. Čo to pre náš región znamená?

"Znamená to, že okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava na základe vykonaných antigénových testov v období od 18. januára do 26. januára vykázali menšiu mieru pozitivity ako okresy, v ktorých bude prebiehať opakované testovanie. Stále však platí uznesenie vlády, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 27. januára a končí uplynutím 7. februára, pričom sú stanovené výnimky uvedené v uznesení.

Je veľmi dôležité, aby sme sa všetci, ktorí sme mali negatívny výsledok, správali zodpovedne a naďalej dodržiavali zásady Ruky – Odstup – Rúška – Vetranie."

Je v pláne v našom regióne, že sa deti v dohľadnej dobe vrátia do škôl? Rozhodovať môžete vy, regionálny úrad, alebo to môže rozhodnúť len vláda?

"K dnešnému dňu (28. 1. 2021) je celé Slovensko v čiernej fáze – na základe počtu pozitívne testovaných, počtu hospitalizovaných v nemocniciach a reprodukčného čísla. V tejto situácii jednotlivé regio-nálne úrady verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nerozhodujú o návrate detí do škôl."

Pokračuje testovanie v mobilných odberových miestach v okresných mestách?

"PCR testovanie, ako aj antigénové testovanie, samozrejme, pokračuje naďalej. Sieť mobilných odberových miest sa každý deň rozširuje. Majú zastúpenie všetky mestá – Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica a obec Beluša. Sú k dispozícii všetkým, ktorí pociťujú príznaky respiračného ochorenia, boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, prípadne potrebujú doklad o antigénovom testovaní na Covid-19. Testovanie je bezplatné.

Pre spresnenie, odberové miesta v Novej Dubnici a v Beluši sú v schvaľovacom procese, zatiaľ nerobia odbery. My dnes vydáme povolenie, už je to potom na ministerstve zdravotníctva, presný termín spustenia odberov teda neviem spresniť."

Výsledky skríningového testovania v Trenčianskom kraj Okres Považská Bystrica ...................................... 0,74 %

Okres Púchov ........................................................0,64 %

Okres Ilava ............................................................0,93 %

Okres Trenčín ....................................................... 0,79 %

Okres Nové Mesto nad Váhom .............................. 1,11 %

Okres Prievidza ...................................................... 1,06 %

Okres Bánovce nad Bebravou ................................. 1,97 %

Okres Partizánske ................................................... 2,47 %

Okres Myjava .......................................................... 0,57 %

Odberové miesto v Dubnici nad Váhom už je v prevádzke

S niekoľkotýždňovým časovým odstupom oproti iným mestám na Považí sa podarilo zriadiť mobilné odberové miesto na antigénové testovanie v Dubnici nad Váhom. Ako informovala prednostka mestského úradu Silvia Kiačiková, odberové miesto sídli v budove spoločenského domu v miestnej časti Prejta.



V prvom mobilnom odberovom mieste na území Dubnica nad Váhom sa budú môcť občania otestovať sedem dní v týždni. V pondelok, stredu a piatok bude testovanie prístupné od 10:00 do 18:00, v utorok a vo štvrtok od 8:00 do 16:00 a počas víkendu od 9:00 do 17:00.

„Sme radi, že po dlhších schvaľovacích procesoch je na území mesta zriadené stále mobilné odberové miesto. V nasledujúcich dňoch by mali pribudnúť ďalšie odberové miesta priamo v meste, ich presné lokality zverejníme po schválení,“ vysvetlila Kiačiková.



Epidemická situácia v Dubnici nad Váhom nie je kritická, počas víkendového testovania v rámci celoslovenského skríningu tu miera pozitivity dosiahla 0,75 percenta. Testovanie v dňoch 23. a 24. januára podstúpilo 9 905 ľudí a 75 z nich malo pozitívny výsledok testu.

zdroj: (SITA)