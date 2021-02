Otváraniu škôl pomohli samosprávy

Vyučovanie v regióne je aj pred prázdninami. Samosprávy zorganizovali testovanie napriek chaosu v usmerneniach.

8. feb 2021 o 7:07 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Po niekoľkých mesiacoch sa deti vracajú do školy. Rozhodnutie padlo v poslednej chvíli a predchádzal mu chaos a nejasné informácie. Zriaďovatelia sa iniciatívne pustili do zabezpečovania všetkých opatrení. Ešte niekoľko hodín pred otvorením školských brán však nebolo isté, či to všetko nebolo zbytočné.

Nemali žiadne informácie

V stredu minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že dospeli k úpravám v opatreniach. Prioritou mal byť návrat detí do škôl. „Sprísnili sme covid automat, aby sa mohli deti vrátiť do škôl,“ oznámil Krajčí. Podľa jeho vyjadrení platilo toto rozhodnutie pre celé Slovensko.

„Konečné slovo majú regionálne úrady verejného zdravia,“ dodal na záver. V okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava už po tomto vyhlásení naplno rozbehli prípravy. Pokyny však ešte nemal nikto. „Usmernenie ešte nie je. Obce a zriaďovatelia však už pripravujú testovanie,“ povedal vo štvrtok Andrej Torda, prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici.

Samosprávy mali pripravený postup už od januára, no taktiež im chýbal informácie. „Otváranie škôl pripravujeme, čakáme však na viac informácií,“ informovali z považskobystrickej radnice vo štvrtok. Starostovia v obciach okamžite rozbehli testovanie zamestnancov škôl a rodičov detí. „Už v piatok spúšťame mobilné odberové miesto, zazmluvnili sme si nemocnicu. Testovať budeme zamestnancov a rodičov škôl v Papradne, Brvništi, Stupnom a v Jasenici.

Zhodli sme sa, že pretestujeme celú dolinu,“ povedal starosta obce Papradno Roman Španihel vo štvrtok.

Ešte však nebolo definitívne rozhodnuté, či vláda svoje rozhodnutie nezmení. V piatok doobeda boli vyjadrenia nejasné, okresu aj samosprávam stále chýbali pokyny k otváraniu škôl. „Rozhodnutia sa menia z hodiny na hodinu,“ informovala považskobystrická radnica.

Testovanie spustili aj napriek riziku

Podmienkou pre otvorenie škôl je negatívny test všetkých zamestnancov a tiež rodičov detí. V prípade stredoškolákov aj samotných študentov. „Testovanie zabezpečuje obec. Starostovia sa spojili a otestujú všetkých,“ povedala riaditeľka školy v Udiči Jana Beláková. Prioritou pre všetkých je vrátiť deti do vyučovacieho procesu.

„Všetko sme pripravili ešte v januári, na prvý stupeň sa nám vrátia takmer všetky deti,“ povedala riaditeľka Beláková. Ak to bude potrebné, pre deti, ktoré nenastúpia, bude pokračovať dištančná výučba. „Z personálnych dôvodov už nebude možné, aby učiteľ zvládol aj päť hodín online vyučovania. Pokiaľ to však pedagógovi dovolia možnosti, do systému online vyučovania sa môžu pripojiť priamo v triede,“ doplnila Beláková.

Keďže základné školy zriaďuje samospráva, o testovanie sa postarali. „Obce sme dozásobili testami. Odberové miesta nakoniec otvára viac obcí, ako pôvodne ohlásili,“ povedal prednosta Andrej Torda na konci týždňa. Starostovia všetko zariadili veľmi rýchlo, aj keď výsledok bol stále neistý. „Vláda môže ešte rozhodnutie zmeniť. Všetci však chceme, aby sa deti normálne učili v škole, je to dôležité,“ povedal starosta Papradna Roman Španihel v piatok.

Rozhodnutie bolo na hygiene

Napätie sa stupňovalo a rozhodnutia v okolitých okresoch padli zamietavé. V regióne Stredného Považia však podľa posledných výsledkov testovania bola situácia priaznivejšia a zriaďovatelia, učitelia aj rodičia väčšinou chceli deti v školských laviciach.

„Rozhodnutie stále nepadlo, ideme však cestou otvárania škôl. Samosprávy už aktívne testujú. Pre veľký záujem dokonca predlžujú testovacie časy,“ informoval prednosta okresu Torda v piatok. Konečné slovo však bolo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. Aj toto rozhodnutie však bolo podmienené usmernením od ministerstva zdravotníctva. Odtiaľ však informácie neprichádzali.

„Nevieme, ktorého covid automatu sa máme držať. Podľa celoslovenského sme v čiernej fáze, podľa regio-nálneho sme na tom oveľa lepšie,“ povedal Torda. Pokyny ku covid automatu, ktoré okres ešte v piatok mal, boli však ešte bez zapracovania nových pravidiel a nariadení.

Viaceré okresy už rozhodli, že na jeden týždeň, keďže prichádzajú riadne jarné prázdniny, školy otvárať nebudú. Považská Bystrica, Púchov aj Ilava však išli opačnou cestou. „Školu otvárame, deti potrebujú ísť medzi rovesníkov,“ povedal starosta Španihel. Rovnaký postoj mala aj riaditeľka základnej školy v Udiči.

Regionálna hygiena nevydala zamietavé stanovisko a v piatok večer vláda oznámila konečnú podobu covid automatu.

„Na nástup do škôl aj dochádzanie do práce je potrebné mať v bordových okresoch test na covid-19 starý najviac 7 dní,“ oznámil vo večerných hodinách minister zdravotníctva Marek Krajčí. Viaceré obce v regióne už v tom čase mali za sebou prvý deň testovania.

Samosprávy suplujú štát

Aj napriek chaosu sa samosprávy v regióne rozhodli ísť cestou aktívnej prípravy.

„Testovanie spustili mnohé obce a tiež počas víkendu bude testovať aj mesto Považská Bystrica. A to aj napriek riziku, že im nebudú refundované všetky náklady, ak sa príde otestovať málo ľudí,“ povedal prednosta Torda. Starostovia sa zamerali najskôr len na žiakov.

„Chceme deti v školách, preto otvárame odberové miesto. Aj keď mám z toho hlavu v smútku. Testovať budeme primárne pre školy, nikoho však nevyženieme, ak potrebuje test do práce a príde,“ povedal starosta Papradna Španihel.

S návratom detí do škôl je však spojená napríklad aj hromadná doprava. „V týždni od 8. februára bude mestská hromadná doprava premávať ako 'školské vyučovanie'. Počas nasledujúcich jarných prázdnin podľa 'prázdniny',“ informuje Dopravný podnik mesta Považská Bystrica. V samosprávach sa tak snažia všetko prispôsobiť žiakom a rodičom. Ministerstvo zdravotníctva samotné testovanie zložilo na plecia pôvodne školám. „Posielame do škôl 350-tisíc antigénových testov,“ oznámil minister zdravotníctva. V ich silách však nebolo spustiť si vlastné testovanie. „V našom regióne toto preberajú obce a mestá. Tie už majú zazmluvnených partnerov pre mobilné odberové miesta,“ doplnil Torda.