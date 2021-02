V participatívnom rozpočte rozdelia v Považskej Bystrici 12-tisíc eur

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Považskobystričania môžu začať prihlasovať svoje projekty a uchádzať sa o podporu z participatívneho rozpočtu. V mestskom rozpočte je na ne vyčlenených 12-tisíc eur. Ako informovala považskobystrická radnica, tohtoročnou novinkou je špeciálna webová aplikácia, ktorá uľahčí celý proces, od podávania projektov, až po ich vyhodnotenie.



Žiadatelia o podporu z participatívneho rozpočtu môžu svoje projekty posielať do 31. marca. Maximálna finančná podpora na jeden projekt je stanovená vo výške 1 500 eur. Podľa zverejneného harmonogramu by sa do 30. apríla malo uskutočniť verejné posudzovanie projektov a následne do 15. mája aj verejné hlasovanie.

O elektronizácii systému participatívneho rozpočtu rozhodli úpravou príslušného všeobecne záväzného nariadenia poslanci na januárovom rokovaní mestského zastupiteľstva. „Špeciálna webová aplikácia vyvinutá na tento účel umožňuje jednotlivé kroky realizovať plne elektronickou formou, a to od prijímania návrhov projektov, vrátane ich formálnej kontroly, cez hlasovanie za jednotlivé projekty prostredníctvom SMS, až po predloženie záverečnej správy o realizácii projektu a finančné vyhodnotenie," priblížila zmenu radnica s tým, že elektronický systém využívajú už viaceré slovenské samosprávy.