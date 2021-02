FOTOGALÉRIA: Spojila ich láska k cestovaniu

On je profesionálny fotograf, ona inštruktorka jogy. ĽUBOŠA ĎURICU z Horného Lieskova a PETRU KOZEJOVÚ z Ústí nad Labem spojila láska k cestovaniu. Teraz cestujú po svete spolu.

9. feb 2021 o 17:30 Peter Mičúch

Kde ste boli naposledy?

Minulý rok sme ešte pred pandémiou stihli zájsť do Maroka a odtiaľ do Portugalska. Jeden deň sme prespali na viedenskom letisku, to bol zážitok (smiech).

Petra, vy ste z českého Ústí a Ľuboš z Horného Lieskova. Ako ste sa zoznámili?

Pracovala som v Bratislave a chcela som začať viac cestovať. Jedna klientka z Považskej Bystrice mi „dohodila“ kontakt na Ľuboša na internete. Ľuboš bol raz v Mexiku a na hraniciach ho tam nechal trčať autobus. Tak som mu napísala „veľa šťastia“ a odvtedy sme začali komunikovať.