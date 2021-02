Na cestách číha poľadovica, sneženie i silný vietor

Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na niektorých miestach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu.

11. feb 2021 o 9:12 TASR

TRENČIANSKY KRAJ. Vodiči by si mali dať vo štvrtok na cestách pozor na poľadovicu a zľadovatený sneh. Cestári tiež upozorňujú na sneženie i vietor a s tým spojenú zníženú dohľadnosť. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC).

Neprehliadnite

Neprehliadnite GALÉRIA Zimná turistika: Považská Bystrica ako na dlani Čítajte

Poľadovica sa tvorí na cestách prvej a druhej triedy v Bratislave a jej okolí, taktiež v okrese Rimavská Sobota. Zľadovatený sneh je na úsekoch ciest II/512 Oslany - Cerová, II/593 v úseku Krnča - Partizánske, tiež na cestách III. triedy v obvode

Partizánske. Miestami sa zľadovatený sneh nachádza aj na úsekoch ciest druhej a tretej triedy v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie, tiež na cestách tretej triedy v obvodoch Machnáč, Trenčín, Nitra a Topoľčany.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Takmer pri každej desiatej dopravnej nehode asistoval alkohol Čítajte

Cestári ďalej upozorňujú, že vplyvom silného vetra sa na celom východnom Slovensku a na Orave tvoria snehové jazyky a záveje. V okresoch Krupina, Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice-okolie je vyhlásený prvý kalamitný stupeň z dôvodu silného sneženia a silného vetra. Pre silné sneženie a vietor treba so zníženou dohľadnosťou do 50 metrov počítať v lokalitách Sečovce a Trebišov, a do 100 metrov v lokalitách Veľké Kapušany, Skalité, Čierne-Polesie, Michalovce, Haniska, Košice-krematórium, Milhosť, Fričovce, Široké, Svinia, Sobrance, Čadca-U Čapkov, Ludvíkov dvor, Budimír, Horelica, Petrovany a Svrčinovec.

Zaujalo nás

Zaujalo nás Bojnice začali komunikovať s obyvateľmi cez novú mobilnú aplikáciu Čítajte

Pre vrstvu čerstvého snehu vo výške štyroch až piatich centimetrov je pre vozidlá nad 3,5 tony uzavretý horský prechod I/67 Dobšiná a tiež cesta I/67 v úseku Dedinky (II/535) - Ostrá Skala. SSC informuje že ostatné sledované cesty prvej, druhej a tretej triedy, ako aj horské priechody a diaľničné úseky na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na niektorých miestach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu.