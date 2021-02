Radnica chce zriadiť očkovacie stredisko pre učiteľov

Považskobystrická radnica osloví Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou, aby učitelia z mesta a okolia mohli byť zaočkovaní priamo v Považskej Bystrici. V prípade súhlasu ministerstva by radnica zriadila očkovacie stredisko v športovej hale.

11. feb 2021 o 10:44 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA Považskobystrická radnica osloví Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou, aby učitelia z mesta a okolia mohli byť zaočkovaní priamo v Považskej Bystrici. Ako informoval primátor Karol Janas, v spolupráci v miestnou nemocnicou chcú na vakcináciu využiť priestory športovej haly, ktorá sa už osvedčila pri testovaní.

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že vybraných 40-tisíc učiteľov bude priebežne zaočkovaných počas víkendov v dvanástich očkovacích centrách v krajských mestách. „Pripadá mi absolútne nemysliteľné a neakceptovateľné, aby naši pedagógovia a pracovníci v školstve museli chodiť na očkovanie do Trenčína. V Považskej Bystrici máme vakcinačné centrum v nemocnici, už niekoľko týždňov tam očkujú práve vakcínou od Pfizer/BioNTechu a zvládajú 'vyočkovať' to, čo majú naskladnené v stanovenom čase, aby sa vakcína neznehodnotila," upozornil Janas.

V prípade súhlasu ministerstva by radnica zriadila očkovacie stredisko v športovej hale. „Je to prostredie, ktoré je vhodné z viacerých hľadísk. Má výbornú dostupnosť, v blízkosti sú veľké parkoviská, zmestí sa tam veľa ľudí a tak je to aj z hygienicko-epidemiologického hľadiska komfortný a bezpečný priestor,“ dodal Janas.