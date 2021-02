Rovniansky bojovník sa učí od Okinavčanov

Učí sa od majstrov z Okinavy. JÁN DANIŠ vedie ku karate deti z Lednických Rovní už od piatich rokov. Sám má už na svojom konte niekoľko pozoruhodných úspechov.

12. feb 2021 o 11:04 Peter Mičúch

Ján Daniš so ženou Nikol. (Zdroj: archív Jána Daniša)

Ako ste sa dostali ku karate?

Ako šesťročný som cvičil gymnastiku a v roku 1985 som prešiel na karate. Ako 14-ročný som prešiel do karate klubu v Ilave, kde som bol do vojenčiny. Po návrate do civilu som začal v Lednických Rovniach trénovať seba a deti.