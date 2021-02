Dopravný podnik vyhlásil tender na nákup piatich autobusov

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica (DPMPB) chystá obnovu svojho vozového parku. Odhadovaná hodnota zákazky je 1 321 375 eur bez dane z pridanej hodnoty.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica (DPMPB) chystá obnovu svojho vozového parku. Ako vyplýva z podkladov zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania, spoločnosť vyhlásila tender na nákup piatich autobusov pre mestskú hromadnú dopravu. Odhadovaná hodnota zákazky je 1 321 375 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Záujemcovia o zákazku môžu predkladať svoje ponuky do 11. marca s tým, že pri rozhodovaní o víťaznom uchádzačovi má ponúknutá cena 90-percentnú váhu. Zvyšným 10-percentným kritériom je rýchlosť lehoty dodania. Podľa zverejnených podkladov obstarávateľ očakáva dodanie autobusov najneskôr do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy.



Mestská dopravná firma má záujem o nové mestské nízkopodlažné autobusy kategórie M3 s celkovou kapacitou minimálne 80 miest, z ktorých minimálne 24 je určených na sedenie. Minimálna emisná norma pre vznetový motor je EURO VI. Súčasťou dodaných vozidiel by mal byť aj informačný a komunikačný systém a systém pre tarifné vybavenie cestujúcich plne kompatibilný s aktuálne používaným systémom v mestskej hromadnej doprave.



DPMPB ako stopercentná mestská obchodná firma vznikla v lete minulého roka, aby zabezpečovala mestskú hromadnú dopravu v Považskej Bystrici po ukončení spolupráce s firmou Mestská dopravná spoločnosť. V tohtoročnom rozpočte vyčlenila radnica na bežné výdavky firmy 1,65 milióna eur, s finančným krytím kapitálových výdavkov zatiaľ rozpočet nerátal.