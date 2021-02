Rytieri učia Slovákov slušne piť pálenku

Učia ľudí piť slušne. Rád rytierov destilátov máva v Dohňanoch degustátorskú súťaž. O dobrom pití sme sa porozprávali s členom rádu JAROSLAVOM DRIENIKOM.

16. feb 2021 o 17:30 Peter Mičúch

Čo prezradíte o vašom Ráde rytierov destilátov?

Náš rytiersky rád bol založený s cieľom obhajoby slušného užívania destilátov na Slovensku. Naše heslo je „Pi dobré, ale málo“. Robíme osvetu, aby ľudia pitie destilátov nepreháňali, ale užívali ho ako liek.

Čo musí spĺňať človek, aby ste ho zobrali medzi seba?

Samozrejme, musí to byť slušný človek. Ako rytier, musí byť bezúhonný. Naším hlavným poslaním je robiť ochutnávky po celom Slovensku, aby si ľudia mohli porovnať.

A jednoducho, naučiť ich kultúre pitia. Aby sa to nepreháňalo a aby si ľudia vedeli vybrať. Nie je žiadnym tajomstvom, že tu stále vo veľkom ľudia pália doma. Chceme, aby prišli na to, že keď si dajú vypáliť ovocie v legálnej pálenici, tak je to lepšie a hlavne zdravšie ako vypálené doma.

