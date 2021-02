Okres Ilava je v čiernej fáze Covid automatu, sprísňujú opatrenia

Situácia sa zhoršuje, na Slovensku je už 19 čiernych okresov Priemerne na Slovensku zomiera denne v súvislosti s pandémiou 108 pacientov.

17. feb 2021 o 7:35 SITA

OKRES ILAVA. Epidemická situácia na Slovensku sa nezlepšuje a ostáva aj naďalej vážna. Vyplýva to z údajov, ktoré po rokovaní pandemickej komisie zverejnil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Celé Slovensko tak aj naďalej ostáva v čiernej farbe, v rámci regionálneho rozdelenia máme 19 čiernych okresov, ďalších 50 je bordových a zvyšných 10 okresov je červených.

Medzi čierne pribudol aj okres Ilava. Znamená to, že od pondelka zostávajú opäť zatvorené školy a žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rovnako nie je možné vycestovať z tohto okresu na výlet do iného. Taktiež sa neodporúča vstupovať do ilavského okresu. Platí nevyhnutnosť testovania každých sedem dní na výnimku zo zákazu vychádzania ako napríklad cestu do zamestnania.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Počet pacientov s COVID-19 v považskobystrickej nemocnici neklesá Čítajte

Reprodukčné číslo nie je pod hodnotou jeden, mobilita mierne rastie, 14-dňová incidencia aj pozitivita testov je stabilizovaná, hospitalizácie však postupne pribúdajú a rastie aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Podľa Krajčího je však už viditeľný efekt očkovania, keď postupne klesá podiel prijatých pacientov najmä v rozmedzí od 81 do 90 rokov, ako aj od 71 do 80 rokov. Mierne však stúpli príjmy od 51 do 60 rokov, čo môže súvisieť z rozšírením britského variantu vírusu. Priemerne na Slovensku zomiera denne v súvislosti s pandémiou 108 pacientov.

Zaujalo nás

Zaujalo nás GALÉRIA Zimná turistika: Starobylé hradisko Holíš je tajomné Čítajte

V porovnaní s okolitými krajinami sa situácia mierne zhoršuje na Slovensku aj v Česku. Reprodukčné číslo u nás ani v Česku nie je pod hodnotou jeden, zvyšné susedné krajiny si podľa ministra počínajú veľmi dobre. Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že z týždňa na týždeň rastie počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby ku COVID pozitívnym pacientom. Počet hospitalizovaných pacientov narastá v Košickom kraji, Bratislavský kraj sa mierne zastabilizoval. Počty pacientov v nemocniciach stúpajú aj v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Situácia sa už niekoľko týždňov zlepšuje v Nitrianskom kraji, najlepšia je aktuálne v Žilinskom kraji.

Minister zdravotníctva tiež upozornil, že sa zvyšuje množstvo reprofilizovaných lôžok a tiež ich obsadenosť. "Ten trend je negatívny, máme už len 712 voľných lôžok s kyslíkom a 52 voľných lôžok, kde je možné ventilovať pacientov s ochorením COVID-19," doplnil Krajčí.