Do obnovy Považského hradu sa zapojili nezamestnaní

Do projektu obnovy hradov sa zapája aj Združenie hradu Bystrica. Považskobystrický hrad opravujú dobrovoľníci už niekoľko rokov. V ťažkej práci na zachovanie histórie v regióne im pomáhajú vďaka projektom dlhodobo nezamestnaní. Vďaka tomu sú začlenení do prác, ktoré pomáhajú komunite.

18. feb 2021 o 14:48 Dominika Mrákavová

Považská Bystrica. Do projektu obnovy hradov a zámkov po celom Slovensku zapájajú vďaka projektom aj dlhodobo nezamestnaných. Považská Bystrica nie je výnimkou. Zrúcaninu Považského hradu už roky obnovujú dobrovoľníci v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi.

Bez projektu by sa nepohli

Výška grantu, ktorý Združenie hradu Bystrica na obnovu aj z eurofondov dostalo, je takmer pol milióna eur. Najviac im však pomáhala práve možnosť zapojiť do obnovy dlhodobo nezamestnaných.

„Cez združenie Zachráňme hrady sme opakovane riešili požiadavku o možnosti predĺženia zmluvy s týmito pracovníkmi na viac ako jeden rok,“ povedal Miroslav Tichý, predseda Združenia hradu Bystrica. Ako doplnil, bolo by dobré pre obe strany, keby mali zazmluvnených pracovníkov na dlhšiu dobu.

Projekt zapojenia aktivačných pracovníkov oceňujú aj návštevníci hradu.

„Je to úžasné, čo tu za desať rokov spravili. Určite by sa mal udržať projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy hradu,“ povedali manželia Ištokovci.

Ohlasy sú aj v zahraničí

Počas turistickej sezóny Považský hrad navštevujú aj zahraniční turisti. „Na informačnej tabuli sme si prečítali históriu obnovy hradu. U nás sa evidovaní na úrade práce nepodieľajú na takýchto projektoch. Máte to veľmi dobre zariadené,“ povedali Jan a Martina Woltrovi z Českej republiky.

Združenie hradu Bystrica v obnove Považského hradu a jeho okolia mieni pokračovať, nevyhnutá je však projektová podpora.

Ďalšie práce majú naplánované aj na tento rok. Prekážkou je však koronakríza.