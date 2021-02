Ilavský okres bude čierny, tri mestá otvoria základné i materské školy

Žiaci 1. stupňa a škôlkari v Ilave nastúpia po jarných prázdninách do základných a materských škôl. Rovnaký postup zvolili aj v susednej Dubnici nad Váhom napriek tomu, že od 22. Na spoločnom postupe sa dohodli primátori Ilavy, Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice.

21. feb 2021 o 8:12 SITA

ILAVA 20. februára (SITA) - Žiaci 1. stupňa a škôlkari v Ilave nastúpia po jarných prázdninách do základných a materských škôl. Rovnaký postup zvolili aj v susednej Dubnici nad Váhom napriek tomu, že od 22. februára je okres Ilava v COVID automate zaradený medzi čierne okresy. Ilavský primátor Viktor Wiedermann upozornil, že školy sa budú otvárať s prísnymi epidemiologickými opatreniami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V piatich okresoch kraja obnovia v pondelok stredoškolské vyučovanie Čítajte

„Vzhľadom na to, že v školských zariadeniach na území mesta Ilava sme nezaznamenali šírenie COVID-19, rozhodlo mesto Ilava o pokračovaní v prezenčnej výučbe za dodržania prísnych epidemiologických opatrení a za podmienky predloženia negatívneho testu aspoň jedného rodiča tak, ako to stanovuje ministerstvo školstva,“ poznamenal Wiedermann.



Na spoločnom postupe pri otváraní škôl sa ilavský primátor dohodol so svojimi kolegami z Dubnice nad Váhom a Novej Dubnice. Opierali sa pritom o dostupné dáta chorobnosti na COVID-19 z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. „Kým v decembri za okres Ilava evidovali 2 602 potvrdených prípadov, v januári to bolo 1 414 prípadov a vo februári tento počet klesol na 1 108 prípadov. Konkrétne za mesto Ilava bolo v decembri potvrdených 315 prípadov COVID-19, v januári 150 a vo februári 90," dodal Wiedermann.