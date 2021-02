Ďateľ nemá pred súbojom s Vémolom veľkohubé vyhlásenia

Bojovník z Považskej Bystrice sa chystá na svoj životný zápas. Na MILANA ĎATELINKU (25) čaká v marci v klietke zápas o titul strednej váhy organizácie Oktagon MMA proti známemu Karlosovi Vémolovi.

21. feb 2021 o 14:06 Peter Mičúch

Ako ste sa dostali k zmiešanému bojovému umeniu MMA?

Dostal som sa k nemu ako pätnásťročný. Zaujímalo ma to už predtým, pozeral som filmy, videá o MMA.

Dozvedel som sa, že ho v Považskej trénuje jeden chlap. Napísal som mu, že či by ma nezobral na tréning. Dohodli sme sa. Brával ma na tréningy do Žiliny, odvtedy to ťaháme spolu.

