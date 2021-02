Trníková opäť prekonala Moravcovú

Až osem plavcov Považskobystrického plaveckého oddielu (PBPO) sa predstavilo v dňoch 16.-21.2.2021 na kontrolných pretekoch na 25 m bazéne v Šamorínskej bubline.

26. feb 2021 o 20:19 PM

Okrem Nikolety Trníkovej a Nikol Jamborkovej, ktoré dlhodobo trénujú v karanténnych podmienkach s podporou SPF, to pre ostatných bol prakticky prvý kontakt s vodou po decembrovom trénovaní v Púchove. Napriek tomu všetci obstáli veľmi dobre. Prvé tri dni do bojov zasiahli starší - 14 roční žiaci Samuel Fuzy a Ján Procházka. Samuel si dokázal zaplávať 8 osobných výkonov, najlepšie skončil na 800 m voľný spôsob na 4. mieste. Pre Jána to boli prakticky prvé oficiálne plavecké preteky.

Od 19.2. začali pretekať juniori a juniorky: Ivan Viskup, Lucia Černá, Natália Strašíková, Nina Jašová, Nikol Jamborková a seniorka Nikoleta Trníková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nikoleta Trníková, slovenská seniorská reprezentantka v plávaní, členka Národného športového centra, Juniorského Olympijského Top tímu obstála na jednotku. Preteky boli zároveň kvalifikačným FINA podujatím na novembrové Majstrovstvá Európy 2021 do Kazane a decembrové presunuté Majstrovstvá sveta 2020 v Abú Dhabí.

Nikoleta napriek únavy z objemovej prípravy, ktorá podujatiu predchádzala, ukázala veľkú chuť pretekať.

NAPÍSALI SME

NAPÍSALI SME Plavecký klenot Považskej Bystrice. Trníková mieri na olympiádu Čítajte

Začala v piatok svojou obľúbenou disciplínou 200 m prsia. Suverénne zvíťazila v čase 2:23,82. Týmto časom vytvorila najlepší FINA bodový výkon celého podujatia (819 FINA bodov). Zároveň bez problémov splnila ostré „A“ limity na MS a ME v krátkych bazénoch. V sobotu dopoludnia prišla jej veľká chvíľa, keď sa jej v disciplíne 400 m polohové preteky podaril prekonať 26 rokov starý seniorský rekord Martiny Moravcovej.

Časom 4:40,09 zaplávala druhý najhodnotnejší výkon podujatia (790 FINA bodov). Okrem národného maxima splnila ďalší „A“ limit na ME a „B“ limit na MS. V nedeľu sa Nikoleta predstavila vo svojich doplnkových disciplínach. Na 100 m prsia opäť zvíťazila v čase 1:08,21 a na 100 m polohové preteky dohmatla druhá za 1:03,03.

Veľmi pekné výsledky dosiahli aj ostatní plavci. Nikol Jamborková, ktorá je vo výbere najlepších slovenských 13-14 ročných plavcov, sa prezentovala 2. miestom v disciplíne 800 m voľný spôsob v kategórii mladších junioriek a zaplávanými troma osobnými výkonmi.

Ivan Viskup si zlepšil všetky plávané disciplíny (7 osobákov), Nina Jašová si vylepšila 4 časy a Natália Strašíková s Luciou Černou zhodne po tri časy.