Ruskou vakcínou by sa mohlo na Slovensku očkovať o tri týždne

Za prípadné dlhodobé nežiaduce účinky podľa ministra zdravotníctva nebude niesť zodpovednosť lekár.

9. mar 2021 o 15:49 SITA

BRATISLAVA. Ruskou vakcínou Sputnik V by sa mohlo na Slovensku očkovať o tri týždne. V diskusnej relácii Na Telo plus to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Tento termín bude podľa neho reálny, keď budú hotové testy šarže a tie budú v poriadku. Pre prihlasovanie na očkovanie vakcínou Sputnik V by sa mal vytvoriť samostatný systém. Fungovať by mala čakacia listina, záujemcovia budú pozývaní do vakcinačného centra, keď na nich príde rad. Systém by sa mal podľa ministra spustiť minimálne týždeň pred tým, ako sa začne Sputnikom V očkovať.



Za prípadné dlhodobé nežiaduce účinky podľa ministra zdravotníctva nebude niesť zodpovednosť lekár. "Budeme sa o tom rozprávať na úrovni štátu," povedal.

