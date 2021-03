Zlocha po ostrých slovách trénera Žiliny kontruje: Bolo to povýšenecké

Play off je iná súťaž ako základná časť, ukázali to prvé dva zápasy štvrťfinále Slovenskej hokejovej ligy. Bitka o horné Považie sa vyostrila po druhom zápase.

12. mar 2021 o 16:05 Peter Mičúch

Po tom, ako panteri vytrápili favorizovaných vlkov v prvom zápase, ktorý museli rozhodnúť až nájazdy, „vyfasovali“ od súpera v druhom dueli deväť gólov.

Tréner Žilinčanov Dušan Gregor okomentoval duel na pozápasovej tlačovej konferencii: "Dnes sme úplne zaslúžene vyhrali. Myslím si, že sme kontrolovali hru a výsledok hovorí za všetko. Chlapcom ďakujem. Akurát si neodpustím na adresu Považskej Bystrice... nepoviem úplne to, čo by som chcel povedať, poviem len toľko, že neviem, čo si chcú dokazovať. A ešte to, že odmietli prísť na tlačovku, takže budem veľmi rozmýšľať, či prídeme na tlačovku my v Považskej Bystrici. Odporúčam im, nech si pozrú záznam a keď sa mýlim, že sme mali jedno vylúčenie neoprávnené, tak sa ospravedlním verejne. Ja to mám proste tak. Ďakujem. Treba ich šmyknúť, nech máme s nimi svätý pokoj, lebo tak, ako mi boli sympatickí a tak ako, sme im počas sezóny pomáhali, tak neviem, čo si chcú dokazovať."

Manažér HK 95 Ján Zlocha kontroval: „Nikto si nechce nič dokazovať. Šport je šport, každý chce vyhrať. Play off je iná súťaž a ak si niekto myslel, že nám nalinkuje ´Takto hrajte, nedotknite sa nás, neurobte nám zle´, tak je na veľkom omyle.“

Pomer vylúčených bol 2:8, hrali panteri pritvrdo? „Nemyslím si to. Veľmi si vážim Žilinčanov, je to plne profesionálne mužstvo, majú lepšie natrénované ako my. U nás chodia chlapci aj do roboty. Po prvom zápase, v ktorom nechali na ľade všetko a som na nich hrdý, nám chýbali sily. Fauly neboli úmyselné, vyplynuli z fyzickej vyčerpanosti,“ myslel si Zlocha.

Na tlačovke chýbal kouč Považanov Július Pénzeš, čo spomenul aj jeho náprotivok Dušan Gregor. „Trénerovi Gregorovi to uľahčím. Na tlačovú konferenciu nemusí chodiť, lebo my ju ani neporiadame,“ povedal Zlocha a pokračoval vo vysvetľovaní: „Je prípis zo SZĽH, že tlačovky sú zakázané a keď ju niekto urobí, tak je dobrovoľná. A musí spĺňať všetky požiadavky Úradu verejného zdravotníctva. Osoby by nemali byť blízko seba, tak ako sedeli tréneri na prvej tlačovke.“

Na Dušana Gregora má Zlocha ťažké srdce: „Vyjadrenia na tlačovej konferencii mi pripadali neprofesionálne a povýšenecké. Chýbal tam elementárny rešpekt k súperovi. Hraničilo to s pohŕdaním a aroganciou.“

Séria sa presúva do Považskej, v nedeľu a pondelok sa od 17.00 hrá tretí a štvrtý zápas. Bude dostatok síl na znepríjemnenie života vlkov? „Keď to zhrniem, tak nám nehrajú skoro dva útoky. Zranenia sú také vážne, že chalani už nemôžu zasiahnuť do hry. Zlomenina nohy, natiahnuté väzivá. Sme radi, že môžeme vytiahnuť niektorých z juniorky,“ povedal Zlocha a zakončil:

„Splnili sme si cieľ, postúpili sme do play off. Ďalší cieľ sme si dali pobiť sa o čo najlepšie výsledky. Ak by sa podarilo vyhrať jeden, dva zápasy, bolo by to výborné. Nejdeme si nič nahovárať, Žilinu nemôžeme porážať, ale poraziť ju môžeme. Prvý zápas naznačil, že chlapci chcú hrať hokej, že ich hokej baví a nie sú to nájomní hráči, ktorí hrajú pre peniaze, ale že hrajú so srdcom.“