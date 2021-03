Panteri opäť vytrápili favorizovaných vlkov

Štvrťfinálová séria play off Slovenskej hokejovej ligy sa po dvoch zápasoch pod Dubňom sťahovala do Považskej Bystrice.

14. mar 2021 o 20:03 pm

Prvú strelu na bránku vyslali domáci, ale prvú šancu mali hostia. Linet sa natlačil až pred gólmana Hrušíka, ten však jeho pokus zneškodnil. Potom na druhej strane nebezpečne pálil Drevenák, ale pozorný bol aj gólman Žiliny Mikoláš.

Žilinčania mali viac z hry, najmä počas presilovky, niekoľkokrát podkúrili obrane panterov, ale ich brankár odolával. V 24. min. mal dobrú šancu po prihrávke spoza bránky Ligas, ale z bezprostrednej blízkosti neskóroval.

Považania s favoritom bojovali o každý puk a aj ohrozili brankára hostí, ako Rufati, Kraut alebo Drevenák. Gólovo sa po nebezpečných akciách aj zásluhou Hrušíka nemohli presadiť ani vlci a skóre zostávalo dlho bezgólové.

Článok pokračuje pod video reklamou

Až v 35. min. sa ako prvý po skrumáži pred bránkou panterov presadil hosťujúci Jakubík. Päť sekúnd pred druhou sirénou vyrovnal Ligas, keď trafil presne horný roh.

V tretej tretine strhol vedenie opäť na stranu Žiliny Mikula, ktorý po odrazenom puku od zadného mantinelu zostal sám pred brankárom a strelou do vinkla mu nedal šancu.

V závere mohol vyrovnať Švantner, ale sám zoči-voči gólmanovi vlkov neuspel. Domácim nepomohla ani záverečná hra bez brankára.

Štvrťfinále play off SHL, 3. zápas:

Považská Bystrica – Žilina 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 40. Ligas – 35. Jakubík, 46. Mikula

Stav série 0:3

Ostatné výsledky 3. zápasov:

Humenné – Martin 1:2, Levice – S. N. Ves 0:5, Dubnica – Topoľčany 3:1

Július Pénzeš, tréner Pov. Bystrice: „Chyby robíme my aj súper. My žiaľ nemáme to šťastie, aby sa to preklopilo na našu stranu. Som hrdý na to, čo predvádzajú moji zverenci. Tretina mužstva hrá so sebazaprením, ale aj tak dokážeme byť silnej Žiline vyrovnaným súperom. Veľa nás neprestrieľa, nemajú oveľa viac šancí. Ešte raz opakujem, hráme nad hranice našich možností, chlapci dávajú do toho srdiečko.“